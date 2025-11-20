FOTO Svi outfiti naše missice: Evo u kojim se kombinacijama do sada predstavila s lentom

Laura Gnjatović ne prestaje oduševljavati. Na pisti je već prošetala u nacionalnom kostimu, a zatim i u bikiniju. Najnovije oduševljenje izazvala je večernjom haljinom. No, osim ljepote posjeduje i brojne druge vještine
Laura Gnjatović 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu u je titulu osvojila još krajem travnja.
| Foto: Instagram
Laura Gnjatović 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu u je titulu osvojila još krajem travnja. |
Foto: Instagram
Laura Gnjatović 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu u je titulu osvojila još krajem travnja.
| Foto: Instagram
Nedavno je otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mlada Zadranka pistom je već prošetala u nacionalnom kostimu koji je kreacija poznatog dizajnera.
| Foto: Profimedia
Zatim je oduševila pojavom u bikiniju, kojim je istaknula svoju savršenu figuru.
| Foto: YouTube/screenshot
Foto Instagram
Jedno od najnovijih oduševljenja izazvala je večernjom haljinom.
| Foto: Screenshot
Foto Jure Paljetak
No, ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim što studira sestrinstvo u Dubrovniku, Laura radi i u jednoj poliklinici.
| Foto: Instagram
Usto, ova ljepotica drži do svog fizičkog izgleda te se redovno bavi sportom, a govori čak tri strana jezika.
Foto Jure Paljetak
U svijetu mode sigurno se istaknula svojom impresivnom visinom od 191 cm, a ta joj je činjenica vjerojatno prigospodarila i određenu prednost u svijetu sporta, budući da se Laura profesionalno bavi i odbojkom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na modnoj se pisti pojavila krajem prošle godine, a osim spomenutih, neki od njenih interesa su i umjetnost te priroda, a posebnu ljubav gaji i prema životinjama.
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram