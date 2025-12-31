ANKETA Hoćete li gledati finale Stranger Thingsa kroz noć?

Došao je napokon i taj trenutak. U nešto više od dva sata će se zazriješiti sve nedoumice i sva pitanja koja godinama već muče brojne obožavatelje Netflixove hit serije 'Stranger Things' diljem svijeta. Tko će umrijeti, što će biti s Vecnom, s 'Upside Downom', drugom dimenzijom, što će se dogoditi s Eleven i ostatkom ekipe...?

Foto: Profimedia

Na sva ta, i brojna druga pitanja će obožavatelji dobiti odgovore već kroz noć. Finale sezone i serije je dostupno u Hrvatskoj u noći na 1. siječnja. Ta osma sezona traje više od dva sata i naziva je 'The Rightside Up'.