STIŽE KRAJ

Hoćete li gledati finale Stranger Thingsa kroz noć?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Hoćete li gledati finale Stranger Thingsa kroz noć?
Foto: Profimedia

Stranger Things finale konačno otkriva sve tajne! Saznajte tko preživljava, što se događa s Vecnom i Upside Downom. Hrvatskoj publici je finale dostupno od noći s 31. prosinca na 1. siječnja na Netflixu

Došao je napokon i taj trenutak. U nešto više od dva sata će se zazriješiti sve nedoumice i sva pitanja koja godinama već muče brojne obožavatelje Netflixove hit serije 'Stranger Things' diljem svijeta. Tko će umrijeti, što će biti s Vecnom, s 'Upside Downom', drugom dimenzijom, što će se dogoditi s Eleven i ostatkom ekipe...? 

Foto: Profimedia

Na sva ta, i brojna druga pitanja će obožavatelji dobiti odgovore već kroz noć. Finale sezone i serije je dostupno u Hrvatskoj u noći na 1. siječnja. Ta osma sezona traje više od dva sata i naziva je 'The Rightside Up'. 

