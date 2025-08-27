Obavijesti

ANKETA Hoćete li slušati novu jutarnju ekipu na bravo! radiju?
Foto: Mario Poje

Radijska voditeljica Ivana Mišerić, jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova domaće radijske scene, uljepšavat će jutra slušateljima bravo! radija! Uz nju, slušatelje će u bravo! jutru buditi i Filip Han i Bruno Bucić.

Radijski voditelji Ivana MišerićFilip Han i Bruno Bucić najavili su odlazak s Otvorenog radija prije skoro mjesec dana. Zabavljali su publiku u jutarnjim satima na Otvorenom, a danas ujutro su objavili da se sele na bravo! radio.  'Uz radio nikad nismo sami', rečenica je koju Ivana Mišerić često izgovara, a koju je opravdala i sebi i slušateljima, čije povjerenje je godinama gradila iskrenom emocijom i prijateljskim pristupom, dijeleći s njima radost, tugu, uspjehe i smijeh. 

'OTVARAMO NOVU ERU' Velike promjene u eteru: Ivana Mišerić, Han i Bucić nova su lica na bravo! radiju, a stara odlaze
Velike promjene u eteru: Ivana Mišerić, Han i Bucić nova su lica na bravo! radiju, a stara odlaze

- Ostali smo vjerni jutarnjem programu koji nam je prirodno stanište, bez obzira na dugi niz godina ranog ustajanja. Promjena prati našu ljudsku potrebu da budemo najbolji što možemo biti, igranje na novom terenu, s malo drugačijim pravilima igre, novim izazovima. Krajnji cilj i produkt će biti ono za što se radio uvijek zalaže - emocija i konekcija. Uvest će novu svježinu svima - poručila je Ivana Mišerić.

Foto: Gordan Svilar

- Vrijeme je za nešto totalno drugačije. Osjetili smo da je došao pravi trenutak da se bacimo u novi izazov, a bravo! će nam dati baš to. Svi troje smo već dugo na radiju, ali nekako se osjećam kao da ćemo prvi put u eter. Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo početak, vjerujem da možemo dati puno i starim i novim slušateljima. Mi naš show shvaćamo kao jednu veliku, prijateljsku kavu na koju su pozvani svi, a taj poziv vrijedi uvijek i zauvijek - rekao je Filip.

'JEDNO POGLAVLJE JE ZAVRŠILO' Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'
Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'

Nova i stara jutarnja ekipa primopredaju mikrofona odradili su, neočekivano, uživo u eteru pred slušateljima. Ivana, Filip i Bruno došli su u goste Dori Srdar, Marku Bratošu i Hrvoju Kečkešu. 

Foto: Gordan Svilar

- Hvala svima koji su nas pustili u svoje domove, urede, aute, uši i srca… To povjerenje i trenuci koje smo dijelili ostat će mi najljepše vrijeme u životu - zahvalio se Bratoš.

SIMPATIČNA VODITELJICA Ivana Mišerić o odlasku nakon 12 godina s Otvorenog: 'Mislim da je to nama iskreno trebalo...'
Ivana Mišerić o odlasku nakon 12 godina s Otvorenog: 'Mislim da je to nama iskreno trebalo...'

Od 1. rujna slušatelje radija očekuje svježina, neposrednost i energija, a novi trio obećava da će svako jutro biti zabavno, toplo i jedinstveno.

Foto: Mario Poje

