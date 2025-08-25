Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'

Ivana Mišerić, Filip Han i producent Bruno Bucić zajednički su napustili eter i emisiju 'Jutro na Otvorenom', a vijest o njihovu odlasku proširila se u srpnju u domaćim medijima. Ivana Mišerić, zaštitno lice Otvorenog posljednjih 12 godina, oglasila se na društvenim mrežama uz fotografiju ekipe i natpisom.

- Prošlo je sad malo vremena… opustila sam se, pao je imunitet, tijelo se razbilo od stresa. Došlo je vrijeme da se duša i mozak primire. Otišli smo s Otvorenog. I naše jutarnje 12-godišnje ekshibicije. Nema pravog ili krivog razloga, ako me se pita zašto. Je l' bilo lijepo, ma najljepše. Onda? Vrijeme je. Nama je ovo trebalo, kao ljudima, kako vele - za osobni rast. Je l' dramatično…pa jest. Nismo često puno hrabri, a za ovo je trebalo skupiti hrabrosti. Odluke se ne donose u strahu, nego kad si na dobrom mjestu. Što će se dalje događati, koji je plan… Jako brzo kažem - napisala je voditeljica.

- Jedno poglavlje je završilo. Na Otvorenom radiju sam živjela svoje najljepše i najteže godine. Najljepše…jer mi je taj radio bio dom. Kuća. Siguran komad kopna u svim ludilima života koja su me potapala. Neobična obitelj s genijalnim ljudima koji su me naučili, odgojili i bili podrška. Za sve - nastavila je.

- Bruno i Filip. Braća. Koja me drže i čvršće nego što sami znaju. Taj komad stijene za koju sam se hvatala često - su i ljudi koji su slušali našu emisiju ili ponekad naišli i osjetili da su dobrodošli. Mi smo slušali njih, oni su pričali s nama, najbliže izrazu - živim ono što radim ili radim ono što živim, a dođe na isto. Suptilno i bez pritiska sve je plovilo - također je navela Ivana u objavi.

Foto: Instagram

Mišerić ne skriva svoju ljubav prema radiju te slobodi koju pruža takav medij.

- Najteže? Mislim na svoja osobna previranja i prtljagu koju nosim kao i svako biće na ovoj zemlji. Radio je čudan medij. Moj poziv. Zbog povezanosti i slobode koju ti daje. Dao mi je prostora da budem JA ; najviše što mogu javno dati svaki dan. Jer ovo što zovemo radio nije samo puka zajebancija. On će uvijek za moj pojam biti medij koji sirovo i bez cenzure pušta van pravi, glupi, teški, veseli, prekrasno komplicirani život - zaključila je u objavi na društvenim mrežama.

Godinama su Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić zabavljati slušatelje od ranih jutarnjih sati. Mnogima su 'pravili društvo' u vožnji na posao, a nedavno su se od svojih slušatelja oprostili. 'Jutro na Otvorenom' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac je sredinom travnja nagrađen i Večernjakovom ružom.

Foto: Instagram

Ranije je za Večernji list otkrila da se poznati trio neće prestati družiti.

- Mi se nećemo razići, ostat ćemo zajedno kao jedan kolektiv, nadam se poslovno, a privatno sigurno. Poruka je da slušatelji uz radio nikada nisu sami, lijepo je bilo pripadati nečemu, a mislim da je upravo u tome ta moć radija. I zato su se slušatelji vezali uz nas, ali i mi uz njih jer radio ima neku svoju posebnu magiju. Ipak je tu najvažniji medij glas iz kojeg izađe puno emocija i zato mislim da kad god se netko osjeća usamljeno ili treba nekog, kad upali radio, ima društvo i nije sam. Ako pronađeš dobru ekipu koju slušaš, onda imaš i prijatelja - zaključila je.