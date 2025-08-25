Obavijesti

Show

Komentari 4
'JEDNO POGLAVLJE JE ZAVRŠILO'

Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 3 min
Ivana Mišerić o odlasku s Otvorenog: 'Tijelo se razbilo od stresa. Nama je ovo trebalo...'
3
Foto: Instagram

Nakon 12 godina, Ivana Mišerić zajedno s Filipom Hanom i Brunom Bucićem napustila je Otvoreni radio i emisiju 'Jutro na Otvorenom'. Voditeljica se sada službeno oglasila na društvenim mrežama.

Ivana MišerićFilip Han i producent Bruno Bucić zajednički su napustili eter i emisiju 'Jutro na Otvorenom', a vijest o njihovu odlasku proširila se u srpnju u domaćim medijima. Ivana Mišerić, zaštitno lice Otvorenog posljednjih 12 godina, oglasila se na društvenim mrežama uz fotografiju ekipe i natpisom.

SIMPATIČNA VODITELJICA Ivana Mišerić o odlasku nakon 12 godina s Otvorenog: 'Mislim da je to nama iskreno trebalo...'
Ivana Mišerić o odlasku nakon 12 godina s Otvorenog: 'Mislim da je to nama iskreno trebalo...'

- Prošlo je sad malo vremena… opustila sam se, pao je imunitet, tijelo se razbilo od stresa. Došlo je vrijeme da se duša i mozak primire. Otišli smo s Otvorenog. I naše jutarnje 12-godišnje ekshibicije. Nema pravog ili krivog razloga, ako me se pita zašto. Je l' bilo lijepo, ma najljepše. Onda? Vrijeme je. Nama je ovo trebalo, kao ljudima, kako vele - za osobni rast. Je l' dramatično…pa jest. Nismo često puno hrabri, a za ovo je trebalo skupiti hrabrosti. Odluke se ne donose u strahu, nego kad si na dobrom mjestu. Što će se dalje događati, koji je plan… Jako brzo kažem - napisala je voditeljica.

- Jedno poglavlje je završilo. Na Otvorenom radiju sam živjela svoje najljepše i najteže godine. Najljepše…jer mi je taj radio bio dom. Kuća. Siguran komad kopna u svim ludilima života koja su me potapala. Neobična obitelj s genijalnim ljudima koji su me naučili, odgojili i bili podrška. Za sve - nastavila je. 

'BOLJI SMO ZBOG VAS' Voditelji 'Jutra na Otvorenom' se oprostili od slušatelja! 'Nas troje odlazimo, hvala vam...'
Voditelji 'Jutra na Otvorenom' se oprostili od slušatelja! 'Nas troje odlazimo, hvala vam...'

- Bruno i Filip. Braća. Koja me drže i čvršće nego što sami znaju. Taj komad stijene za koju sam se hvatala često - su i ljudi koji su slušali našu emisiju ili ponekad naišli i osjetili da su dobrodošli. Mi smo slušali njih, oni su pričali s nama, najbliže izrazu - živim ono što radim ili radim ono što živim, a dođe na isto. Suptilno i bez pritiska sve je plovilo - također je navela Ivana u objavi. 

Foto: Instagram

Mišerić ne skriva svoju ljubav prema radiju te slobodi koju pruža takav medij.

- Najteže? Mislim na svoja osobna previranja i prtljagu koju nosim kao i svako biće na ovoj zemlji. Radio je čudan medij. Moj poziv. Zbog povezanosti i slobode koju ti daje. Dao mi je prostora da budem JA ; najviše što mogu javno dati svaki dan. Jer ovo što zovemo radio nije samo puka zajebancija. On će uvijek za moj pojam biti medij koji sirovo i bez cenzure pušta van pravi, glupi, teški, veseli, prekrasno komplicirani život - zaključila je u objavi na društvenim mrežama.

DUBRAVKA DRUŽINEC RICIJAŠ Omiljena radijska voditeljica ide u mirovinu, vijest razočarala slušatelje: 'Pamtit ću njen glas'
Omiljena radijska voditeljica ide u mirovinu, vijest razočarala slušatelje: 'Pamtit ću njen glas'

Godinama su Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić zabavljati slušatelje od ranih jutarnjih sati. Mnogima su 'pravili društvo' u vožnji na posao, a nedavno su se od svojih slušatelja oprostili. 'Jutro na Otvorenom' emitiralo se od 6 do 10 sati, a popularni trojac je sredinom travnja nagrađen i Večernjakovom ružom. 

Foto: Instagram

Ranije je za Večernji list otkrila da se poznati trio neće prestati družiti.

ZAVODLJIVO, STILSKI I VATRENO Nosi im se bijela: Rozga, Nives i bujna Claudia u outfitima koji ostavljaju bez daha i blokiraju...
Nosi im se bijela: Rozga, Nives i bujna Claudia u outfitima koji ostavljaju bez daha i blokiraju...

- Mi se nećemo razići, ostat ćemo zajedno kao jedan kolektiv, nadam se poslovno, a privatno sigurno. Poruka je da slušatelji uz radio nikada nisu sami, lijepo je bilo pripadati nečemu, a mislim da je upravo u tome ta moć radija. I zato su se slušatelji vezali uz nas, ali i mi uz njih jer radio ima neku svoju posebnu magiju. Ipak je tu najvažniji medij glas iz kojeg izađe puno emocija i zato mislim da kad god se netko osjeća usamljeno ili treba nekog, kad upali radio, ima društvo i nije sam. Ako pronađeš dobru ekipu koju slušaš, onda imaš i prijatelja - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju
POSTALI SU ANA I IVANA

FOTO Mika i Giba promijenili su spol. Evo kako danas izgledaju

Ako ste voljeli gledati reality show 'Big Brother', onda se dobro sjećate blizanaca Mike i Gibe Vasić. U show su ušli s roditeljima, majkom Radom i ocem Radom
FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...
NIJE SKIDALA OSMIJEH S LICA

FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...

Pjevačica Maja Šuput u nedjelju je u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom, koji je ovih dana posebno 'živ' zbog Špancirfesta. Uz Maju je bio i sin Bloom, kao i njezin prijatelj Marko Grubnić. Za ovaj izlazak Maja je odabrala bež haljinu s velikim otvorom... Uz Maju ovog puta nije bio Gospodin Savršeni, Šime Elez, s kojim se ovog ljeta strastveno ljubila na jahti. On putuje Balkanom na motociklu, u nedjelju popodne bio je u Makedoniji...
FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda
NA DALMATINSKOJ ŠANSONI

FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Mirna Berend se ponovno našla u voditeljskoj ulozi, ovaj put na pozornici Dalmatinske šansone u Šibeniku. Uz nju je bio poznati voditelj Branko Uvodić, a zajedno su oduševili publiku svojim dostojanstvenim nastupom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025