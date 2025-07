Ivana Mišerić o odlasku nakon 12 godina s Otvorenog: 'Mislim da je to nama iskreno trebalo...'

Neočekivani oproštaj poznatog jutarnjeg radijskog trojca s Otvorenog radija iznenadio je mnoge. Ivana Mišerić, Filip Han i producent Bruno Bucić zajednički su napustili eter i emisiju 'Jutro na Otvorenom', a vijest o njihovu odlasku proširila se brzinom munje u domaćim medijima.

Ivana Mišerić, zaštitno lice Otvorenog posljednjih 12 godina, za Večernji list otkrila je kako iza odluke ne stoji nikakav sukob ni loši odnosi, već potreba za osobnim i profesionalnim rastom.

- Možda ću tijekom nekog vremena i sama nešto više reći na tu temu, kada se posložim i možda nešto napišem i na Instagramu. No definitivno nema nikakve zle krvi, nema nekih loših emocija zbog kojih smo otišli s radija. Iskreno, tu nije bilo ništa loše, ali je to bila naša odluka jer mislimo da je to nama trebalo kao ljudima da se malo rastegnemo, narastemo i napravimo neku promjenu. Jednostavno osjetiš kada si tolike godine, bez obzira na to što je lijepo, nekako je moj stav kad se odlučiš za tako neku veliku odluku ne treba je donijeti u strahu i lošoj emociji. Nego baš kad si stabilan i kad ti je dobro. Tada možeš u glavi biti dovoljno racionalan da kažeš: 'O.K., sada je vrijeme za možda nešto drugo'. Eto, doslovno smo mi tako to sve zaključili. U svakom slučaju, ne postoje neki loši razlozi o odlasku, ako na to ciljate - priznala je voditeljica za Večernji.

Otkrila je i da se poznati trio neće prestati družiti.

- Mi se nećemo razići, ostat ćemo zajedno kao jedan kolektiv, nadam se poslovno, a privatno sigurno. Poruka je da slušatelji uz radio nikada nisu sami, lijepo je bilo pripadati nečemu, a mislim da je upravo u tome ta moć radija. I zato su se slušatelji vezali uz nas, ali i mi uz njih jer radio ima neku svoju posebnu magiju. Ipak je tu najvažniji medij glas iz kojeg izađe puno emocija i zato mislim da kad god se netko osjeća usamljeno ili treba nekog, kad upali radio, ima društvo i nije sam. Ako pronađeš dobru ekipu koju slušaš, onda imaš i prijatelja - zaključila je.

Trio se oprostio od slušatelja u eteru prošlog tjedna.

- Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop. Hvala što ste nas prihvatili takve kakvi jesmo i pustili nas blizu. Napravili ste bolje ljude od nas. Ovaj radio mi je bio dom i obitelj. I ljudi koji su ovdje i ljudi koje ne vidimo, ali ih osjetimo svako jutro. Kad mi je bilo najteže, ovo me je izvuklo i vratilo me u život, održalo me na životu. To je činjenica. Hvala vam, dobri ljudi, bili ste najbolje društvo u ovoj svakodnevici. I hvala Otvorenom radiju i svima s kojima smo dijelili svakodnevicu. Puno vas volim - kazala je tom prilikom Mišerić.

Emotivni oproštaj imao je i Filip Han.

- Bilo mi je najdraže svako jutro tu doći i svaku stvar podijeliti sa svima. Jako to cijenim. Najljepših deset godina - rekao je.

Zahvalu slušateljima uputio je Bruno.

- Hvala što ste bili tu i nekad kad je nama bilo teško. Možda to niste ni znali, ali olakšali ste. Hvala vam. Bolji smo zbog vas - poručio je.