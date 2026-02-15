ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?

Pobjednička pjesma na Dori predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču, a u finalu se za pobjedu bori 16 izvođača
Nakon dviju polufinalnih večeri, Hrvatska će večeras saznati tko će je predstavljati na Eurosongu u Beču. Šesnaest izvođača natjecat će se za pobjedu na 27. izdanju Dore, a objavljen je i redoslijed nastupa:
1. Ananda
2. Sergej
3. Noelle
4. Alen Đuras
5. Irma
6. Lara Demarin
7. Ema Bubić
8. Lima Len
9. Lana Mandarić
10. Ritam Noir
11. Marko Kutlić
12. Devin
13. Lelek
14. ToMa
15. Stela Rade
16. Cold Snap
Za razliku od polufinalnih večeri, u kojima je presudnu ulogu imala publika, o pobjedniku finala odlučivat će se kombinacijom glasova gledatelja i stručnih žirija u jednakom omjeru 50:50. Ukupno osam žirija dodijelit će svoje bodove i time utjecati na konačan ishod natjecanja.
Osim natjecateljskog dijela, HRT je pripremio i bogat revijalni program. Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Dore Marko Bošnjak, koji je pripremio poseban pjevačko-plesni nastup. U pauzi između izvođenja pjesama i proglašenja pobjednika, pozornicu će preuzeti Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih sastava na domaćoj sceni. Oni će publiku provesti kroz retrospektivu svojih brojnih hitova s Dore i Eurosonga.
