Obavijesti

Show

Komentari 6
VEČER ODLUKE

ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?
Foto: HRT, Canva

Pobjednička pjesma na Dori predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču, a u finalu se za pobjedu bori 16 izvođača

Admiral

Nakon dviju polufinalnih večeri, Hrvatska će večeras saznati tko će je predstavljati na Eurosongu u Beču. Šesnaest izvođača natjecat će se za pobjedu na 27. izdanju Dore, a objavljen je i redoslijed nastupa:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

Za razliku od polufinalnih večeri, u kojima je presudnu ulogu imala publika, o pobjedniku finala odlučivat će se kombinacijom glasova gledatelja i stručnih žirija u jednakom omjeru 50:50. Ukupno osam žirija dodijelit će svoje bodove i time utjecati na konačan ishod natjecanja.

Hoćete li veečras gledati Doru?

Osim natjecateljskog dijela, HRT je pripremio i bogat revijalni program. Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Dore Marko Bošnjak, koji je pripremio poseban pjevačko-plesni nastup. U pauzi između izvođenja pjesama i proglašenja pobjednika, pozornicu će preuzeti Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih sastava na domaćoj sceni. Oni će publiku provesti kroz retrospektivu svojih brojnih hitova s Dore i Eurosonga.

SPOT, KOSTIMI, FRIZURE... Vrtoglave cifre nastupa na Dori: 'Neki su uložili i 20.000 eura'
Vrtoglave cifre nastupa na Dori: 'Neki su uložili i 20.000 eura'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom: Političari, pjevači, influenceri...
SUBOTNJI ĐIR

FOTO Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom: Političari, pjevači, influenceri...

Subotnje jutro izmamilo je brojna poznata lica na zagrebačku špicu. Neki su spremno pozirali pred objektivom, dok su drugi fotkani u prolazu
Omiljena Kate iz Divljih pčela je pozirala za Cafe: Pogledajte je u potpuno drugačijem izdanju!
ANA MARIJA VESELČIĆ

Omiljena Kate iz Divljih pčela je pozirala za Cafe: Pogledajte je u potpuno drugačijem izdanju!

Ana Marija Veselčić utjelovila je Katarinu Runje, najstariju od tri sestre, u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Javnost je na malim ekranima gleda u prilično jednostavnoj odjeći, a pogledajte kako izgleda pred našim objektivima
FOTO Nerazdvojni Maja Šuput i Šime Elez! Malo se mazili, igrali pa onda u zagrljaju partijali
TJEDAN U DVOJE

FOTO Nerazdvojni Maja Šuput i Šime Elez! Malo se mazili, igrali pa onda u zagrljaju partijali

Pjevačica Maja Šuput (46) i prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime Elez (27) ovih su dana, čini se, nerazdvojni. U srijedu prijepodne bili su na padelu na zagrebačkom Velesajmu, ali sport je vrlo brzo pao u drugi plan. Više je tu bilo zagrljaja, zadirkivanja, udaraca reketom po stražnjici i poziranja nego ozbiljne igre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026