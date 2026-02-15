ANKETA Hoćete li večeras gledati finale Dore 2026.?

Nakon dviju polufinalnih večeri, Hrvatska će večeras saznati tko će je predstavljati na Eurosongu u Beču. Šesnaest izvođača natjecat će se za pobjedu na 27. izdanju Dore, a objavljen je i redoslijed nastupa:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

Za razliku od polufinalnih večeri, u kojima je presudnu ulogu imala publika, o pobjedniku finala odlučivat će se kombinacijom glasova gledatelja i stručnih žirija u jednakom omjeru 50:50. Ukupno osam žirija dodijelit će svoje bodove i time utjecati na konačan ishod natjecanja.

Hoćete li veečras gledati Doru?

Osim natjecateljskog dijela, HRT je pripremio i bogat revijalni program. Finalnu večer otvorit će prošlogodišnji pobjednik Dore Marko Bošnjak, koji je pripremio poseban pjevačko-plesni nastup. U pauzi između izvođenja pjesama i proglašenja pobjednika, pozornicu će preuzeti Tonči Huljić i grupa Magazin, jedan od najdugovječnijih sastava na domaćoj sceni. Oni će publiku provesti kroz retrospektivu svojih brojnih hitova s Dore i Eurosonga.