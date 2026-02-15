Vrtoglave cifre nastupa na Dori: 'Neki su uložili i 20.000 eura'

Hrvatska danas bira tko će nas predstavljati u Beču na Eurosongu, no put do te pozornice nije samo neizvjestan nego i košta. Priliku za osvajanje Dore izborili su Lima Len, Ananda, Ema Bubić, Noelle, Alen Đuras, Cold Snap, ToMa, LELEK, Ritam Noir, Irma, Lana Mandarić, Stela Rade, Devin, Marko Kutlić, Sergej i Lara Demarin. Svi oni, kao i osam izvođača koji u dvije polufinalne večeri nisu uspjeli dovoljno doprijeti do publike, uložili su svoj novac da bi se predstavili u najboljem svijetlu. Publika vidi njihove tri minute pjesme i plesa, ali iza toga stoji višemjesečni rad i veliki troškovi bez garancije da će se uloženo i isplatiti.

Koliko god se trudili da te troškove svedu na najmanju moguću razinu, otrkivaju nam u anonimnosti ovogodišnji kao i nekadašnji natjecatelji, oni obično premašuju pet prosječnih hrvatskih plaća.

Foto: HRT

Jedan ovogodišnji izvođač, koji je htio ostati anoniman, odao nam je koliko je potrošilo na cjelokupni dojam za pjesmu u koju vjeruje. I to uz uštede gdje se to moglo.

- Nismo još sve stavili "na papir", ali u grubim crtama potrošili smo oko 5000 eura. I to samo zato što smo imali poznanike s kojima se radilo. Tako smo za spot, koji se cijeni oko 5000 eura, dobili popust od 50 posto jer smo, na svu sreću, angažirali poznanika i prijatelja. Fotografiranje je koštalo 450 eura, produkcija pjesme također s popustom koštala je 1000 eura. Za kostime smo izdvojili oko 800 eura... Ali smatram da svaki euro uloga u sebe kao izvođača vrijedi. Jer na kraju krajeva pjesma koja je poslana na natječaj prošla je. I onda se sve munjevito "zakotrljalo" do samog nastupa na Dori - ispričao nam je izvođač.

Troškovi i zarade na estradi su uvijek tabu tema. Cijene se kriju "kao zmija noge". No najdugovječniji hrvatski dizajner, iza kojeg je čak 17 uspješno odrađenih Dora po pitanju krojenja haljina, odijela i kostima, Ivica Skoko spremno nam je pojasnio uložen trud i troškove naših izvođača. On se ove godine, kako nam je kazao, odmara od sudjelovanja na Dori, ali detaljano prati sve što se događa oko izbora naše pjesme za pjesmu Eurovizije. Ima i svoje ovogodišnje favorite.

Foto: Instagram/Ivica Skoko

- To su Toma i LELEK što se samih pjesama tiče. Ali svi izvođači su dobri i ovogodišnja Dora ima puno dobrih pjesama. Još uvijek pamtim one Dore na kojima su pobjeđivali; Doris Dragović, Danijela Martinović, Goran Karan, Maja Blagdan, Ivan Mikulić, Vanna....Odijevao sam i predivnu Emiliju Kokić kada se Dora održala u Zagrebu. A godine 2008. nastupao sam s Emilijom na sceni i osvojili smo visoko peto mjesto s pjesmom "Anđeo". Bio sam stiliziran u jednog modernog anđela tada, a kostim je radio naš Ivica Klarić dok sam ja radio kostim pjevačice Emilije Kokić. Kostimi, scenografija, pjesma..., sve to mora na kraju biti upakirano u jednu predivnu priču i smatram da je svaki segment izuzetno bitan za konačni plasman - odao nam je Skoko.

Svaka Dora za njega je nezaboravno iskustvo, a samu scena Dore, kaže,treba doživjeti uživo. Te godine kada je nastupio s Emilijom Kokić radio je kostim za Žanamari Lalić i Maju Blagdan.

- Sve to košta. Košta pjesma, snimanje iste, tekst, produkcija pjesme, pa video spot, kostimi, šminka. Moram priznati da sam uvijek bio dijelom vrhunskih timova koji su imali svoje menadžere i ljude koji brinu o svemu. Honorari su se dogovarali ili s izvođačima ili s menadžerima. Ne bi konkretno spominjao troškove, samo mogu dodati da su ogromni. Sam kostim ide od početnih 1000 eura na gore. Sve ovisi o puno faktora - odao je. Cijela Dora dodao je, radi se na izuzetno profesionalnom nivou.

Foto: Nel Pavletic/HISTORY I/C

- HRT to svake godine organizira maestralno. Probe izvođača koji su imali sreće i prošli na Doru jako su intenzivne. Nekada se održavaju i dvaput dnevno, a traju desetak dana. Što se tiče HRT-a i kompletne organizacije mogu reći "skidam kapu". Radio sam Doru i za vrijeme Ksenije Urličić, Aleksandra Kostadinova, pa i vrijeme Tomislava Štengla i svake godine je sve bolje. Svaki dan dobije se informacija o točnom terminu proba za svakog izvođača. Po nas bi ujutro u točno dogovoreno vrijeme došao kombi pred hotel koji bi nas odveo do mjesta održavanja proba. Izvođači imaju svoj "backstage". Tu su inspicijenti, ljudi koji se brinu o tome kada izvođač mora doći, kada mora biti obučen u kostim, kada točno izlazi na scenu, pozicija gdje tko stoji...Ma sve do u detalja je razrađeno-priznao je. A kada se ugase svjetla reflektora i glamura, na kraju ostaju neraskidiva prijateljstva među svima njima.

- Svi "hejteri", koji redovito znaju komentirati što nije bilo dobro, sve to je, ja mislim, na kraju "na leđima" samog izvođača i kako će on to otpjevati u te tri minute koliko ima vremena na pozornici. Trema i pritisak pritom su ogromni. Pogotovo ako su izvođači "u favoritima". Ogromna je i odgovornost na svakoj osobi koja sudjeluje u bilo kojem segmentu izbora za pjesmu Eurovizije. Ali isto ima puno dana prije same Dore "rezerviranih" za intenzivno vježbanje. Nakon svake probe ide se na pregledavanje snimke i u tome sudjeluje vrhunski tim ljudi koji ti je na raspolaganju za eventualne promjene, savjete, poboljšanja...Svaka zemlja koja organizira svoj izbor za pjesmu Eurovizije, sve su to male Eurovizije. I mislim da je Hrvatska itekako spremna za organizirati Euroviziju. Žao mi je što je "Baby Lasagni" izmakla pobjeda "za dlaku". Ali mislim da naše vrijeme tek dolazi - mišljenja je Skoko.

Foto: HRT

On s pravom može reći, nakon toliko sudjelovanja na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, da do u detalje poznaje svaki detalj što sve mora nositi svaka pjesma osim same izvedbe, prije nego se uključe kamere, rasvjeta, vizualni identitet pjesme i prije nego svaki gledatelj pred malim ekranima odabere svog favorita. Onog trenutka kada pjesma prođe na Doru, tek tada slijede pravi troškovi i pripreme. Angažiranje stilista, ljudi koji će na osnovu pjesme osmisliti spot, izrada samog video spota, frizura, šminka, vizualni identitet pjesme, scenograf koji će osmisliti nastup s kojim će se izvođač najbolje prezentirati publici i koji odgovara izvođaču i duhu pjesme...

- I HRT ima svoje stručnjake, frizere i šminkere, ali u osamdeset posto slučajeva izvođači su navikli na svoje frizere i šminkere ili dizajnere ili pak stiliste. Na taj način dopusti si izvođač taj mali luksuz da frizer i šminker bude samo njegov, pa da tu frizuru i šminku odradi u sobi hotela i spreman izađe na pozornicu. Veliki su troškovi, veliki je ulog izvođača, ali smatram da je to i velika reklama za izvođača. Sve što izvođač uloži u svoj nastup višestruko dobije natrag. Ostaje pitanje hoće li nakon Dore izvođač to iskoristiti ili neće. Nisu to spektakularno veliki troškovi, ali sve ovisi što izvođač želi i treba. Kod konkretno izrade kostima najbitnije je da je pri pjevanju slobodna dijafragma. To su primjerice željele Maja Blagdan i Emilija Kokić. Bitno im je koliko u tom kostimu mogu udahnuti i izdahnuti i iznijeti sve maestralno otpjevane tonove. Pazi se na svaki detalj kako bi izvođač bio zadovoljan. Prošle godine s Natali smo pazili na haljinu koja je bila dosta teška i puna stakalaca. Nije bilo jednostavno. Ništa ne smije smetati prilikom koreografije, jer i koreograf postavlja svoje uvjete pa moram doći na probu kako bi vidio što će sve izvođač kroz koreografiju činiti, te hoće li biti primjerice i plesači koji stoje "bok uz bok"uz izvođača. Te tri minute koliko publika vidi, iza toga je bar tri mjeseca uzastopnog rada. Posebno desetak dana pred samu Doru je zahtjevno - ispričao je Skoko detalje.

Foto: HRT

A samo održavanje hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije "pada" u veljači kada "obično vladaju" gripe, prehlade i viroze, pa svaki izvođač mora višestruko paziti i na zdravlje kako sebe tako i na zdravlje glasnica, jer svaka pjesma zahtijeva vrhunsku izvedbu uživo.

- Uvijek mi bude žao kada nakon nečije izvedbe pročitam neki loš komentar na samu izvedbu, a znam kako su ti ljudi maestralno zvučali na probama i dali ma 200 posto sebe. Ali eto, dogodio mu se "peh" jer je baš taj dan došao prehlađen ili pak pjeva pod temperaturom. To je ogroman stres. Znam izvođače koji su mi pričali da su, od samog prolaska na Doru uložili "cifre" od 15-20 tisuća eura, jer su željeli žele vrhunski spot, pa vrhunske kostime, šminku...Ali ponavljam, kasnije su to i visoki uspjesi nakon Dore. Tko god ide na Doru mora biti svjestan da će uslijediti financijski izdaci oko cijelog nastupa. Ali to se višestruko vrati. "Baby Lasagna" nam je najbolji primjer - rekao je Skoko na kraju. Što se pak HRT-a tiče, planirali su trošak od 959.000 eura za Doru i Eurosong 2026. Od tog iznosa, 382.000 eura bit će potrošeno na sudjelovanje Hrvatske na Eurosongu 2026., dok će 577.000 eura biti potrošeno na Doru.