ANKETA Izašla 2. sezona serije 'Wednesday'. Sviđa li vam se?

U posljednje vrijeme Netflix često nove sezone podijeli u dva dijela, a to su učinili i s 2. sezonom serije 'Wednesday'. I dok je prvi dio izašao u srijedu, drugi stiže za manje od mjesec dana...

Prigodno, u srijedu je izašla druga sezona popularne Netflixove serije 'Wednesday'. Odnosno, kako je to u posljednje vrijeme popularno na ovoj streaming platformi, izašao je prvi dio, dok će drugi izaći 3. rujna. U glavnoj ulazi je i dalje Jenna Ortega koja glumi Wednesday Addams. Za svoj lik rekla je nedavno da nije 'tipična junakinja' te da će se druga sezona baviti njenim 'antiheroinskim osobinama'. 

- To je lik koji stalno evoluira, vidjet ćemo je u potpuno novom svjetlu. Želim da bude još sirovija - rekla je Ortega uoči snimanja. Uz nju tu su i dalje Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman i Isaac Ordonez, kao članovi obitelji Addams, a pridružit će se i Lady GaGa (sjetimo se njezine odlične uloge grofice Elizabeth u hit-seriji “American Horror Story”), Thandiwe Newton, kao i Steve Buscemi, koji je nedavno posjetio našu obalu.

