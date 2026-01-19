FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda

Jodie Sweetin javnost poznaje po ulozi Stephanie Tanner iz 'Pune kuće'. Imala je težak život o kojem je govorila tek kasnije, a iza sebe ima tri propala braka. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Jodie Sweetin američka je glumica najpoznatija po ulozi Stephanie Tanner u ABC-jevoj humorističnoj seriji 'Puna kuća'. Danas slavi 44. rođendan.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
|
Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Uloga vrckave i brbljave Stephanie u seriji obilježila joj je karijeru. U seriji je počela glumiti s pet godina i odmah je postala zvijezda. U intervjuima nikada nije spominjala da su joj biološki roditelji u zatvoru te da ju je posvojio ujak.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Upravo ujak joj je savjetovao da ne priča o tome kako se ne bi stvorila slika u javnosti da su je njeni posvojitelji prisilili da zarađuje glumom.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
U seriji je glumila do svoje 13 godine, kraj snimanja teško joj je pao, ubrzo je pala u depresiju i nakon ove uloge nije zabilježila nijednu značajniju.
| Foto: Hutchins Photo / IPA
Zbog ovisnosti godinama nije ni glumila, a o svojoj teškoj borbi progovorila je u memoarima 'UnSweetined' koje je izdala 2009. godine. Jednom je prilikom izjavila i kako se u periodu od nekoliko godina njezin cijeli život vrtio samo oko ovisnosti o metamfetaminu.
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Kada joj je bilo 20 godina prvi put je stala pred oltar. Njezin prvi suprug bio je policajac Shaun Holgiun, koji navodno nije bio svjestan njezine ovisnosti, a razveli su se nakon četiri godine braka.
| Foto: Chase Rollins
Godine 2007. upoznala je Codyja Herpina, koordinatora za prijevoz filmske opreme i vjenčali su se nakon samo dva mjeseca veze.
| Foto: Apega/ABACA USA
Dobili su i kćer Zoie, a zahtjev za rastavom su podnijeli već u studenom 2008. Službeno su se razveli 20. travnja 2010. godine, a ona je 10 dana kasnije objavila je da je trudna s novim dečkom Mortyjem Coyleom. Dobili su kći Beatrix i vjenčali se u ožujku 2012., no već sljedeće godine podnijeli zahtjev za razvod.
| Foto: Apega/ABACA USA
Četvrtu sreću pronašla je sa svojim terapeutom Mescalom Wasilewskim, za kojeg se udala 2022. godine, nakon pet godina veze.
| Foto: OConnor-Arroyo
Jodie je mnogo puta bila u klinikama za liječenje ovisnosti, a sada je, kako kaže, već godinama čista i obećala je sama sebi da se više nikada neće vratiti porocima. Shvatila je da su joj kćeri najbitnije i da zbog njih mora ostati čista.
| Foto: Apega/ABACA USA
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Foto O'Connor/AFF-USA.com
Foto Chase Rollins
Foto PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL
Foto OConnor/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/AFF-USA.com
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto © Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATIO
Foto Dave Starbuck/Geisler-Fotopress