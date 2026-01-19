Obavijesti

TURBULENTAN ŽIVOT

FOTO Stephanie iz "Pune kuće" imala je 14 kada je postala ovisnica, evo kako sada izgleda

Jodie Sweetin javnost poznaje po ulozi Stephanie Tanner iz 'Pune kuće'. Imala je težak život o kojem je govorila tek kasnije, a iza sebe ima tri propala braka. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
