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JESTE LI GLEDALI?

ANKETA Kako vam se svidio novi RTL-ov avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

Piše Zrinka Medak Radić,
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ANKETA Kako vam se svidio novi RTL-ov avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta'?
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Foto: RTL
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U utorak navečer na RTL-u je počeo novi pustolovni show 'Asia Express: Zmajeva ruta'. U anketi nam recite što mislite o njemu...

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S prikazivanjem na TV-u započeo je show 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Devet parova i utrka života koja mijenja sve, a natjecatelji su krenuli na 6000 kilometara dugu avanturu kroz Kambodžu, Laos i Tajland, za što imaju 45 dana.

Devet timova, tri zemlje i samo jedan euro dnevno. Bez mobitela, osiguranog prijevoza i dogovorenog smještaja, kandidati ću već prvog dan u Kambodži bili prisiljeni pomicati vlastite granice, ovisiti o dobroti stranaca i upoznati njihovu toplinu i gostoprimstvo.

Foto: RTL

U uzbudljivu avanturu krenuli su Gazde Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić, Gazele Katarina Mamić i Luna Valas, Slavuji Đana i Meri Smajo, Skitnice Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto, Spartanci Luciano i Robert Plazibat, Jokeri Pino Pingvino i Maja Gržinčić, Gusarice Borna Kotromanić i Vesna Banović, Zlatni dečki Nikša Kaleb i Goran Šprem te Par-nepar Anita Martinović i Aleksej Škarica.

Jeste li gledali prvu epizodu, što mislite o njoj? Recite nam u anketi:

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje.

'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte od utorka do četvrtka 20:15 sati na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo! 

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Kreću u nepoznato: Pogledajte posljednje pripreme za show 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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