Severina u finalu 'Superstara' premijerno izvela novu pjesmu

Severinu smo gledali kao članicu žirija RTL-ove emisije 'Superstar', a u velikom finalu premijerno je izvela svoju novu pjesmu 'Tako ti je, sine moj', koju je sama i napisala. Ranije je na svojim društvenim mrežama obavijestila mnogobrojne pratitelje o tome te otkrila kada ju je napisala.

Foto: RTL

- Riječ je o lekciji koju majka govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih "istresla" iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog "proceduralne pogreške" - nastavila je pjevačica, pa zaključila: "Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo do ničega, pa sam ju ostavila po strani. Vratila sam joj se nedavno, promijenili smo aranžman i dovršila sam ju nadahnuta predivnom i hrabrom mladošću u Srbiji, koja se bori za pravdu i ne želi prodati čast, a koju su podržale i studentske kolege u Hrvatskoj - napisala je pjevačica.

Severina je sinu već ranije posvetila pjesmu 'Rođeno moje'.