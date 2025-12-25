Obavijesti

ANKETA Koja je najiritantnija božićna pjesma ikad snimljena?

Piše Nora Horvat,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Koja je najiritantnija božićna pjesma ikad snimljena?
Foto: YouTube/screenshot

FinanceBuzz je objavio popis najiritantnijih božićnih pjesama na temelju podataka s Google Trendsa, a napravili su i anketu na 1000 Amerikanaca.

Vrijeme pred Božić mnogima je najdraže vrijeme godine što zbog blagdana, što zbog hrane, a nekima je i zbog glazbe. Neke božićne pjesme već su postale pravi klasici, no nisu svi obožavatelji toga žanra. 

Brojni svjetski mediji još su prije mjesec dana nagađali koje će se pjesme najviše emitirati u vrijeme Adventa i mnogi su pogodili. Mariah Carey s hitom "All I Want For Christmas Is You" i dalje ruši sve rekorde. Singl je postao najdugovječnija pjesma na broju 1 u povijesti Billboard Hot 100 ljestvice. 




Iako je pjesma objavljena još davne 1994. godine, na prvo mjesto Hot 100 ljestvice stigla je tek 2019. godine, zahvaljujući eri streaminga i ogromnoj popularnosti svake zime.

I dok ju statistike hvale, našla se i s "druge strane" iste, ovoga puta zbog toga što je po nekim anketama najiritantnija božićna pjesma ikada snimljena. FinanceBuzz je objavio popis najiritantnijih božićnih pjesama na temelju podataka s Google Trendsa, a napravili su i anketu na 1000 Amerikanaca. Donosimo popis, a vi odaberite koja je po vama od ponuđenih ona "najiritantnija" ikada.

1. Mariah Carey – 'All I Want For Christmas Is You'


2. Alvin and the Chipmunks / David Seville - 'The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)'


3. Jose Feliciano – 'Feliz Navidad'


4. Burl Ives - 'A Holly Jolly Christmas'


5. Sve verzije pjesme 'Baby It’s Cold Outside'


6. Sve verzije pjesme 'Deck The Halls'


7. John Lennon i Yoko Ono - 'Happy Xmas (War Is Over)'


8. Sve verzije pjesme 'White Christmas'


9. Paul McCartney – 'Wonderful Christmastime'


10. Sve verzije pjesme 'Do You Hear What I Hear?'

Podsjetimo, prema pisanju Forbesa, Mariah godišnje zaradi između 2,5 i 3 milijuna dolara samo od emitiranja pjesme "All I Want For Christmas Is You". Ostali prihodi uključuju koncerte, marketinške kampanje i brojne druge akcije kojima je popularna pjevačica dosad zgrnula milijune. Prošle godine je objavljeno kako je od početka emitiranja pjesma samo u tantijemima zaradila oko 95 milijuna dolara. 

