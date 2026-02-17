Pero Galić i Hojsak & Novosel u novom singlu donose susret tambure, kontrabasa i rocka

Kada se susretnu tri vrhunska glazbenika i iskrena ljubav prema stvaranju, rezultat je pjesma koja nadilazi očekivanja. Upravo takva je "Rano je", novi singl koji donosi posebnu suradnju Pere Galića i duo Hojsak & Novosel.

"Upoznao sam dvojac Hojsak & Novosel prije dosta godina, jako su zanimljivi ljudi koji glazbu vole na svoj način. Trebalo nam je jako malo da shvatimo kako možemo funkcionirati zajedno. Pjesma 'Rano je' je čekala svoj trenutak, ispalo je zanimljivo i drugačije. Dva instrumenta i vokala mogu zvučati jako zanimljivo, nama se sviđa, ali volio bi da svoj sud donese publika", rekao je Pero Galić.

POSLUŠAJTE PJESMU:





Emotivna i snažna interpretacija Pere Galića i virtuozni spoj tambure i kontrabasa Hojsaka i Novosela osvaja već pri prvom slušanju. Glazbu i tekst potpisuje Mario Vestić, dok su Hojsak & Novosel zaslužni za aranžman.



"Rano je' prekrasna je pjesma koju smo imali čast snimiti s Perom Galićem. Probali smo spojiti rock vokal s jazz tamburom i mojim kontrabasom, i ovaj trio se pokazao fantastičnim pogotkom", rekli su Filip Novosel i Tihomir Hojsak.

Pjesma ima i svoju vizualnu dimenziju - videospot je sniman u impresivnom okruženju Park prirode Lonjsko polje. Prostranstvo krajolika i tišina prirode stvaraju sugestivnu kulisu koja prati atmosferu pjesme. Režiju potpisuje Iva Čaisa, snimatelj je Tin Majnarić, a zajedno potpisuju i montažu.

Foto: PROMO

U novom glazbenom poglavlju, ranije je Pero Galić predstavio dva zapažena singla - "Posljednja šansa" i "Na kraju", singl koji je označio početak njegova samostalnog puta i novo poglavlje u karijeri.

Pjesma "Rano je" najavljuje i nadolazeći studijski album Pere Galića, na kojem će se naći ova posebna suradnja, a publika će zajedničku energiju moći doživjeti i uživo, 25.4. na koncertu u zagrebačkoj Tvornica kulture. Ulaznice su dostupne putem platforme Core Event.