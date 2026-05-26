ANKETA Koja misica vam se više sviđa, Antea ili Laura?

U ponedjeljak navečer održan je jubilarni 30. izbor Miss Universe Hrvatske 2026., a pobijedila je Antea Mršić (24) iz Zagreba te je time osigurala pravo nastupa na svjetskom izboru Miss Universe koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.

Krunu joj je predala Laura Gnjatović, prošlogodišnja pobjednica na ovom natjecanju, koja je Hrvatsku predstavljala u Tajlandu gdje je ostvarila zapažen uspjeh.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom. U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.

