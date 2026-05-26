Na 30. izboru Miss Universe Hrvatske 2026. pobijedila je Antea Mršić (24) iz Zagreba, a krunu joj je predala prošlogodišnja misica Laura Gnjatović
ANKETA Koja misica vam se više sviđa, Antea ili Laura?
U ponedjeljak navečer održan je jubilarni 30. izbor Miss Universe Hrvatske 2026., a pobijedila je Antea Mršić (24) iz Zagreba te je time osigurala pravo nastupa na svjetskom izboru Miss Universe koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.
POGLEDAJTE GLAERIJU ANTEE:
Krunu joj je predala Laura Gnjatović, prošlogodišnja pobjednica na ovom natjecanju, koja je Hrvatsku predstavljala u Tajlandu gdje je ostvarila zapažen uspjeh.
Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom. U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.
POGLEDAJTE GALERIJU LAURE:
Recite nam, koja misica vam se više sviđa, novoizabrana Antea ili prošlogodišnja Laura?
Koja misica vam se više sviđa?
Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+