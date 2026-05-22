Kolinda se za 24sata prisjetila svojih zadnjih dana školovanja: Ovako smo mi 'norili' u Americi

Maturanti 'sitno broje' do kraja škole. Posljednje školsko zvono za njih će odzvoniti danas, a oni će tom prigodom ispuniti ulice. Prošle godine nam je o svojem posljednjem danu srednje škole pričala i Kolida Grabar-Kitarović, bivša predsjednica Republike Hrvatske.

Posljednjih dana svibnja srednjoškolskim hodnicima u Hrvatskoj odjekuju zvuci zviždaljki, glasovi maturanata koji se u identičnim majicama polagano opraštaju od srednje škole. Tu posebnu atmosferu i ozračje nazivamo norijadom i to je znak da se jedna generacija oprašta sa školskim prijateljima i kreće u nove pohode prema znanju i odrastanju.

No dok hrvatski maturanti uz brašno, vodene balone i ples ispisuju posljednje stranice svog srednjoškolskog obrazovanja, jedna djevojka 'norila' je na svoj način. Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović slavila je kraj srednje škole daleko od domovine, preko Atlantika. Bila je u Los Alamosu u školskoj godini 1985/1986. i opisuje taj grad kao 'poseban, mali i siguran', a u njemu je bio samo laboratorij za istraživanje nuklearnog oružja, bolnica, nešto dućana i jedna jedina škola.

- Uglavnom su tamo bili sve obrazovani ljudi i škola je imala visok akademski standard, kao i visok društveni program, te je sigurnost bila na visokoj razini. Puštali su nas da radimo sve što želimo, mada u gradu nije bilo baš puno sadržaja, osim ići na kuglanje, klizanje, u kino, na nekakav plesnjak koji smo sami organizirali u općinskoj zgradi - prisjetila se.

- Nismo imali jedan dan norijadu nego smo imali takozvani senior week, odnosno maturantski tjedan. Tad su bili razni sadržaji, a na početku tjedna dobili smo simbolične zlatne ključeve grada, s kojima smo mogli ići na niz sadržaja i u restorane te sve dobijete besplatno kao maturanti - poručila je pa dodala: 'Nekako se najviše sjećam kako smo išli u kino nekoliko puta dnevno, a i čini mi se da sam se tada najela sladoleda kao nikad u životu'.

U posebnom sjećanju ostala joj je jedna od aktivnosti koje su organizirali.

- Kampirali smo na travnjaku oko jezerca ispred te općinske zgrade. Sjećam se da smo bili tu posljednju noć prije ceremonije dodjele diploma i da smo igrali različite igre, pjevali, svirali i tako dalje. Sve do negdje pred zoru, kad su se uključile prskalice, odnosno automatski sustav za polijevanje travnjaka. Onda nam je trebalo neko vrijeme dok smo dobili nekoga da dođe u zgradu i isključi prskalice. Bili smo mokri do kože - govori u nostalgičnom tonu bivša predsjednica.

Svečana dodjela diploma u američkoj srednjoj školi u kojoj je bila Kolinda izgledala je poput dodjele diploma na fakultetima.

- Nosili smo kapice i halje i naziv 'hill toppers', odnosno netko tko osvaja vrhunce. Boje naše škole su bile zlatna i zelena, pa je i svečana odjeća bila u tim bojama. Na ceremoniji voditelji prozivaju jednog po jednog učenika pa se penjete na pozornicu i primate svoju diplomu. Publika vrišti, pozdravlja vas i plješće - otkrila nam je Kolinda, koja će taj tjedan pamtiti cijeli svoj život. Prisjetila se i maturalne večeri, koja je u SAD-u velik događaj za srednjoškolce.

- Tema maturalne večeri bila je 'Shadows in the Moonlight'. Večera nije bila zajednička nego se išlo u manjim skupinama kamo je tko htio. Ja sam sa skupinom prijatelja otišla u Santa Fe. Tijekom dana obilazili smo galerije i kafiće u Santa Feu, a kasno popodne otišli smo na večeru u Lamie's, tradicionalni 'Divlji zapad' restoran na Old Santa Fe Trailu, staroj željezničkoj postaji - rekla nam je.

Kraj srednje škole ne bi bio kraj da nema ludog tuluma.

- Vratili smo se u Los Alamos, presvukli, otišli na maturalni ples, a nakon njega na tulum kod prijateljice koja je u dvorištu imala veliki jacuzzi - rekla nam je.

Na maturalnoj večeri uživala je s prijateljem Mattom Albrightom, s kojim je ostala u kontaktu.

- Ostali smo u kontaktu. Bio je kod mene u Hrvatskoj. Poslije smo Jakov i ja išli kod njega kad je studirao u Rimu, proslaviti s njim jednu Novu godinu - poručila je.

Za kraj se prisjetila i jedne smiješne situacije s Mattom.

- Jakov ga je poučavao kako kod nas ulaziti u tramvaj. On je ulazio polako, kulturno američki, pa su ga umalo poklopila vrata - kroz smijeh je dodala.

Ta godina za Kolindu je bila predivna. Tvrdi i kako su osamdesete u Americi bile baš velike, a tvrdi da je film "Ferris Bueller's Day Off" bio za njih kultni, kao i prava životna filozofija.

Podsjetimo, Kolinda je bila učenica Centra za kadrove i obrazovanje u kulturi, današnje Prve riječke hrvatske gimnazije. U trećem razredu gimnazije saznala je za mogućnost školske razmjene sa SAD-om. U Los Alamosu bila je smještena u obitelji visokoobrazovanih Amerikanaca, kemičarke i nuklearnog fizičara. Nakon mature vratila se u Zagreb, gdje je diplomirala engleski i španjolski jezik 1993. na Filozofskom fakultetu.