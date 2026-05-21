BEZ DLAKE NA JEZIKU

Marija Šerifović o srpskom žiriju na Eurosongu: 'Nula bodova za Hrvatsku je vrhunac tog finala'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Pjevačica Marija Šerifović | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Mariju Šerifović veseli što su si Hrvatska i Srbija dale po 12 bodova prema glasovima publike, a komentirala je i ocjenu srpskog žirija.

Pjevačica Marija Šerifović je jedina srpska pobjednica na Eurosongu, a u razgovoru za Una TV komentirala je glasanje tamošnjeg žirija koje je našim Lelekicama dalo 0 bodova u finalu.

- To što Hrvatska nije dobila nijedan bod apsolutni je vrhunac tog finala. Za nas je to najvažnija vijest. Važnija od toga tko je pobijedio i što je 'Lavina' zauzela 17. mjesto. Kako pobogu nula? Tko je to učinio, zašto je to učinio? - komentirala je pjevačica. Ističe kako će Dušan Alagić njezin prijatelj.

POLEMIKE ZBOG GLASOVA SRPSKOG ŽIRIJA
- Ali Maro, ja sam njima dao glas veći nego što je bio njihov u finalu - rekao joj je Alagić. 

- To znači da ih je netko od članova žirija stavio na 23., 24. i 25. mjesto. To nije za 25. mjesto. To nije ni ukus, kao slušaš nečiju interpretaciju. Dijeli vas granica, malo ti je nešto kao srcu milo. Pritom je skladatelj pjesme iz Srbije - nastavila je Šerifović. 

Veseli ju što je narod iznad toga, a glasovima publike su si Hrvatska i Srbija dale po 12 bodova. 

Predsjednica žirija Aleksandra Kovač napisala je ranije kako je inzistirala da svi 'glasaju glazbeno, a ne politički'. 

Foto: Lisa Leutner

- Pozvano smo da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je na društvenim mrežama.

- Svatko je glasao za sebe, na osnovu stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi utjecali jedni na druge - poručila je. 

A javila se i još jedna članica žirija, Jelena Tomašević. Ona se u svojoj objavi obratila grupi Lelek, kao i Zorji, srpskoj glazbenici koja je radila na pjesmi 'Andromeda'. 

'DOUZE POINTS'
- Čestitam vam na izvanrednom nastupu! Od mene ste sinoć dobile veliki broj bodova. Žao mi je što se to nije vidjelo u konačnom zbroju žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni dojam s natjecanja. 2005. godine za pjesmu 'Jutros' sam dobila 0 bodova od žirija. Znam kako se osjećajte! Veliki zagrljaj za vas - napisala je. 

Podsjetimo, bugarska pjevačica Dara pobijedila je na Eurosongu prošloga tjedna s pjesmom 'Bangaranga', dok su hrvatske predstavnice, grupa Lelek, završile na 15. mjestu. One su osvojile 124 boda, od kojih je 53 bilo od stručnih žirija, a 71 od publike. 

