ANKETA Koja vam je najljepša hrvatska misica? Jedna od ovih 15 dama bila je i prva pratilja
Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, postala je jedna od favoritkinja u Tajlandu. Laura se natječe s još 130 misica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu. Gnjatović već sudjeluje na pratećim aktivnostima i druženju s kolegicama.
Od početka 90-ih godina svjetskim izborima za Miss prošle su brojne ljepotice iz Hrvatske, a neke od njih ostvarile su i zavidne rezultate. U anketi odaberite koja od naših poznatih misica je najljepša.
Fani Čapalija je 1993. godine bila Miss Europe te je ušla u top 5 najljepših žena svijeta. Mnogi je pamte po rečenici: 'It's OK!". Naime, sutkinju na natjecanju za Miss svijeta zanimalo je što Fani misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima.
Krunu je od Fani Čapalije naslijedila Branka Bebić te je postala Miss Hrvatske 1994. godine. Također je osvojila titulu Miss Europe, a nastavila je vrlo uspješnu manekensku karijeru.
"Zlatno doba hrvatskih misica" 1995. je nastavila Anica Martinović. Na izboru za Miss svijeta odnijela je titulu prve pratilje. Njezina nasljednica nije se plasirala među pet najljepših žena svijeta, a nakon njezina postignuća dugo godina je prošlo do ozbiljnijeg plasmana hrvatskih ljepotica na natjecanjima ljepote.
Vanja Rupena bila je Miss Hrvatske 1996. godine, a poznata je u javnosti i kao voditeljica. Bila je manekenka te se pojavila na naslovnicama nekoliko časopisa.
Lejla Šehović je titulu najljepše Hrvatice odnijela 1998., no te godine se natjecanje našlo u centru skandala zbog kojeg je patila i ona. Kruna joj je oduzeta samo nekoliko dana nakon i dodijeljena prvoj pratilji Ivani Petković zbog nepravilnosti u radu ocjenjivačkog suda. Ipak je na kraju Šehović predstavljala Hrvatsku te godine na svjetskom izboru za miss.
Rajna Raguž je imala samo 15 godina kada je proglašena najljepšom Hrvaticom, a Lijepu Našu je predstavljala na izboru za Miss svijeta 2001. godine. Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru, no sve je ostavila iza sebe te danas živi povučenim životom.
Aleksandra Grdić bila je jedna od naših najpoznatijih manekenki, a 2003. je odnijela i titulu Miss Hrvatske. Sudjelovala je u brojnim reality emisijama te je imala i vlastiti show "Apsolutno Aleks". Dvaput je pozirala za Playboy. Danas izbjegava medije i javni život, a živi u Virovitici.
Maja Cvjetković je Hrvatsku predstavljala 2005. godine na izboru za Miss svijeta. Bila je uspješna manekenka te su fotografi jedno vrijeme pratili svaki njezin korak, no već dugo živi povučenim obiteljskim životom.
Sarah Ćosić odnijela je titulu Miss Universe Hrvatske 2009., a i danas je aktivna u manekenskim vodama. Na izboru za Miss Universe plasirala se među 15 najljepših djevojaka svijeta.
Elizabeta Burg je 2012. otputovala u Las Vegas kao Miss Universe Hrvatske te se na svjetskom natjecanju plasirala kao 16. najljepša djevojka.
Shanaelle Petty je 2017. također bila 16. najljepša žena svijeta na natjecanju Miss Universe. Manekenka američkih i hrvatskih korijena danas živi u SAD-u.
Mia Rkman s Korčule je bila Miss Universe Hrvatske 2019. godine te se plasirala u top 20 na svjetskom natjecanju.
Ora Antonia Ivanišević je Hrvatsku predstavljala na izboru za Miss Universe 2021. godine u Izraelu. Bila je profesionalna odbojkašica 12 godina, a danas je profesionalna manekenka.
Manekenka Zrinka Ćorić krunu Miss Universe Hrvatske predala je aktualnoj pobjednici Lauri Gnjatović.
