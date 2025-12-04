Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Predsjednik Miss Grand Internationala (MGI), Nawat Itsaragrisil, službeno je pokrenuo kazneni postupak protiv aktualne Miss Universe, Fatime Bosch, nakon što je njihov sve glasniji sukob oko navodno “nepoštenih” komentara eksplodirao na društvenim mrežama. Tjednima su trajala prepucavanja, a situacija je na kraju prerasla u pravni spor, javlja People.

Sve je počelo 4. studenog, kada je Itsaragrisil javno kritizirao meksičku predstavnicu, tvrdeći da je odbila sudjelovati u fotografiranju namijenjenom natjecateljicama. Prema njegovim riječima, Bosch je postupala prema naputku meksičkog direktora izbora ljepote. Napetosti su kulminirale tijekom žustre rasprave, u kojoj je Bosch pokušala dati svoje objašnjenje, ali tvrdi da ju je neprestano prekidao te da ju je navodno nazvao “glupačom”.

Iz MGI-ja i od samog Itsaragrisila brzo je stigao oštar demanti. Za People su izjavili: “Miss Meksika je pogrešno tvrdila da ju je gospodin Nawat nazvao ‘glupačom’. On je rekao ‘šteta’ (damage). Videodokazi to potvrđuju. Ona nikada nije ispravila tu neistinu, što je nanijelo ozbiljnu reputacijsku štetu gospodinu Nawatu i potaknulo daljnje probleme tijekom 74. izdanja Miss Universe.”

Iako je Bosch kasnije osvojila titulu Miss Universe, sukob nije prestao.

Foto: Chalinee Thirasupa

Službena Facebook stranica Miss Universe Tajlanda dodatno je pojasnila stajalište organizacije. Istaknuli su da je “jasno čujno na snimkama” da Itsaragrisil nije koristio uvredu koju Bosch tvrdi, već riječ “damage”. Dodali su i da je Bosch odmah nakon izlaska iz sobe iznijela suprotnu priču pred medijima, a da se nikada nije ispričala, čak ni nakon što su se pojavile snimke. “Naprotiv, nastavila ga je optuživati u više intervjua, što je stvorilo dojam da to čini radi vlastite koristi tijekom natjecanja”, naveli su.

Nakon Boschina gostovanja na ABC Newsu 2. prosinca, gdje je izjavila da se “bojala u tom trenutku”, MGI i Itsaragrisil odlučili su prijeći na konkretne pravne poteze. Prema njihovim navodima, Bosch je “nastavila javno iznositi tvrdnje koje iskrivljuju događaj, ponavljano klevećući gospodina Nawata u raznim medijima”. Zbog toga je 12. studenog 2025. na Tajlandu Itsaragrisil “službeno podnio kaznenu prijavu protiv” Fátime Bosch.

U priopćenju se dodaje da će se, ako se pojave nove izjave koje smatraju klevetničkima, poduzeti dodatni koraci “u punoj mjeri zakona”. Medijima je upućeno i upozorenje: “Pozivamo sve medije na oprez pri izvještavanju o ovoj temi i na suzdržavanje od širenja ili podržavanja lažnih tvrdnji gospođe Fatime. Nepoštivanje može dovesti do pravnih posljedica kao sudioništvo u kleveti.”