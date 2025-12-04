Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
Marisa Tomei je rođena 4. prosinca 1964. godine, a odrasla je u New Yorku. Za glumu se počela zanimati još kao djevojčica te je obožavala predstave na Broadwayju, na koje su ju roditelji često vodili. | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
1/33
Marisa Tomei je rođena 4. prosinca 1964. godine, a odrasla je u New Yorku. Za glumu se počela zanimati još kao djevojčica te je obožavala predstave na Broadwayju, na koje su ju roditelji često vodili. | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025