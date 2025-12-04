FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

"Moj rođak Vinny" poseban je uspjeh njezine karijere. U filmu iz 1992. godine je briljirala te je kao Mona Lisa Vito dobila Oscara za najbolju sporednu glumicu. Oduševila je publiku i struku. Na dodjeli Oscara mnogi su mislili da je voditelj pročitao krivo ime te je od kolega dobila i nekoliko ružnih komentara. | Foto: OConnor / AFF-USA.com