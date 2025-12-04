FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Marisa Tomei je rođena 4. prosinca 1964. godine, a odrasla je u New Yorku. Za glumu se počela zanimati još kao djevojčica te je obožavala predstave na Broadwayju, na koje su ju roditelji često vodili.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Marisa Tomei je rođena 4. prosinca 1964. godine, a odrasla je u New Yorku. Za glumu se počela zanimati još kao djevojčica te je obožavala predstave na Broadwayju, na koje su ju roditelji često vodili.
|
Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Marisa Tomei je rođena 4. prosinca 1964. godine, a odrasla je u New Yorku. Za glumu se počela zanimati još kao djevojčica te je obožavala predstave na Broadwayju, na koje su ju roditelji često vodili.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Nakon srednje škole studirala je godinu dana na Sveučilištu Boston, a odustala je od fakulteta kada je dobila prvu ulogu u seriji "As the World Turns". Veća uloga bila joj je i ona u popularnoj seriji "A Different World", nastavku "The Cosby Showa".
| Foto: Gerald Matzka/DPA
"Moj rođak Vinny" poseban je uspjeh njezine karijere. U filmu iz 1992. godine je briljirala te je kao Mona Lisa Vito dobila Oscara za najbolju sporednu glumicu. Oduševila je publiku i struku. Na dodjeli Oscara mnogi su mislili da je voditelj pročitao krivo ime te je od kolega dobila i nekoliko ružnih komentara.
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
Tomei Oscar ipak nije donio toliki zamah u karijeri kakav se očekivao te je godinama imala manje uloge u filmovima koji nisu ostvarili značajnije rezultate na blagajnama kina.
| Foto: Hubert Boesl
Tijekom 90-ih godina pojavila se u nekoliko popularnih serija uključujući i Seinfeld. Glumila je sebe, a George Constanza je onda bio u problemu jer je preko prijateljice pokušao dogovoriti spoj s njom.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Film "Slums of Beverly Hills" bio joj je prvi veći uspjeh nakon dosta vremena. Na prijelazu milenija joj se posrećilo s nekoliko uloga, a prva je bila u "Happy Accidents".
| Foto: X/PRESS ASSOCIATION
Marisa Tomei se filmom "In the Bedroom" pozicionirala i kao ozbiljna glumica te ju je kritika pohvalila, a tada je dobila drugu nominaciju za Oscara.
| Foto: Dominic Chan
"Rescue Me", "The Wrestler" i "Cyrus" samo su neki od filmova koji su uslijedili, a u bogatom katalogu koji je Marisa Tomei tijekom godina izgradila našli su se i naslovi poput "Crazy, Stupid, Love", "The Rewrite" i "The Big Short".
| Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION
Ostvarila je i karijeru na Broadwayju te je nastavila prihvaćati uloge u televizijskim serijama. Tomei se pridružila i Marvel Cinematic Universeu na nekoliko projekata u kojima je glumila May Parker.
| Foto: (C) LuMar Jr. / AFF-USA.COM
Tijekom bogate karijere ljubila je nekoliko poznatih frajera, no privatni život nikada nije previše izlagala medijima.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Robert Downey Jr. bio joj je dečko početkom 90-ih, a navodno se spetljala s glazbenikom Lennyjem Kravitzom.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Glumac Logan Marshall-Green i Marisa Tomei u vezi su bili od 2008. do 2012. godine. Kružile su glasine da su se zaručili, ali njezin publicist je sve negirao.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
Prije nekoliko godina je istaknula da ne vjeruje u instituciju braka te kako joj nije jasno zašto žene moraju dobiti djecu da se osjećaju potpunima.
| Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com
Brojni svjetski mediji su komentirali kako Marisa Tomei izgleda besprijekorno te kao da ne stari, a u nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Foto Wong/PRESS ASSOCIATION
Foto Hubert Boesl
Foto
Foto Soeren Stache/DPA
Foto Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto Torres/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Alain Rolland
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION