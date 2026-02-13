ANKETA Koji stajling Barbare Kolar i Ive Šulentić vam je bolji?

Obavijesti

JEDNOSTAVNA ELEGANCIJA ILI GLAMUR I ŠLJOKICE?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Druga polufinalna večer Dore donijela je šljokičaste haljine Barbare Kolar i Ive Šulentić, dok su se u prvoj večeri obje pojavile u jednostavnijim izdanjima

Druga polufinalna večer Dore na zagrebačkom Prisavlju donijela je i promjenu u stajlinga voditeljica. Večeras su Barbara Kolar i Iva Šulentić obje odabrale šljokičaste haljine koje pod svjetlima pozornice odmah dolaze do izražaja i daju večeri više sjaja. U odnosu na prvu polufinalnu večer, kombinacije su glamuroznije i više u skladu s večernjim, natjecateljskim ugođajem.

Foto: HRT

U prvoj polufinalnoj večeri kombinacije su bile jednostavnije. Barbara Kolar tad je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.

Foto: HRT
Foto: HRT

