Druga polufinalna večer Dore donijela je šljokičaste haljine Barbare Kolar i Ive Šulentić, dok su se u prvoj večeri obje pojavile u jednostavnijim izdanjima
JEDNOSTAVNA ELEGANCIJA ILI GLAMUR I ŠLJOKICE?
ANKETA Koji stajling Barbare Kolar i Ive Šulentić vam je bolji?
Druga polufinalna večer Dore na zagrebačkom Prisavlju donijela je i promjenu u stajlinga voditeljica. Večeras su Barbara Kolar i Iva Šulentić obje odabrale šljokičaste haljine koje pod svjetlima pozornice odmah dolaze do izražaja i daju večeri više sjaja. U odnosu na prvu polufinalnu večer, kombinacije su glamuroznije i više u skladu s večernjim, natjecateljskim ugođajem.
U prvoj polufinalnoj večeri kombinacije su bile jednostavnije. Barbara Kolar tad je na pozornicu stigla u elegantnoj bijeloj haljini, dok se Iva Šulentić odlučila za crnu haljinu modernog kroja.
