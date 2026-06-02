Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu

Jubilarna 1850. emisija Potjere protekla je u znaku rođendanskog slavlja lovkinje Morane Zibar. Voditelj i natjecatelji su je dočekali pjesmom, a lovkinja je bila i u prigodnom izdanju.

Prvi je svoje znanje pokazao kapetan ekipe, magistar matematike iz Vrgorca Josip Buklijaš (31). Gledatelji ga znaju kao jednog od triju znalaca u Milijunaši. U brzoj minuti je osvojio 3.000 eura pa prihvatio višu ponudu od 11.000 eura. Ipak, Morana je bila bolja i Josip je ispao.

Nakon njega nastupio je Petar Panjkota, mnogima poznato lice RTL Direkta. Morana je otkrila kako se znaju još iz doba prvih pub-kvizova u Zagrebu. U minuti je osvojio 1.500 eura pa ponudio višu ponudu od 5.500 eura te je uspio na kraju i obraniti.

Studentica matematike Tamara Matuško (24) vratila se u Potjeru nakon pet godina, a nakon što je u brzoj minuti osvojila 2.500 eura, prihvatila je višu ponudu od 9.000 eura. Uspješno ju je obranila, a ona i Petar su u zajedničku blagajnu donijeli ukupno 14.500 eura.

Posljednji u ekipi zaigrao je informatičar iz Čakovca, Ivica Cilar (46). Otkrio je kako je u Potjeri već bio prije četiri godine. Ovog je puta u minuti osvojio 3.000 eura pa se odlučio za višu ponudu od 11.000 eura. No Morana je bila bolja i on je otišao kući.

Tako su u završnoj potjeri bili Petar i Tamara, a pred lovkinjom su imali devet koraka prednosti. Iako nisu briljirali u svojoj završnoj potjeri, bili su veoma koncentrirani u Moraninoj i vratili je na tri od šest pitanja na koje ona nije odgovorila točno. Na kraju su osvojili iznos od 14.500 eura.