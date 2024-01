ANKETA Koji su pjevači po vama trebali proći u finale 'Voicea'?

Prošlo je polufinale showa 'The Voice' u kojem se natjecalo osmero kandidata. Od njih je u finale prošlo po jedno iz svakog tima.

Iz Urbanovog tima dalje je prošla Ana Širić. Otpjevala je pjesmu 'Used To Be Young' Miley Cyrus i dobila ogroman aplauz od publike i mentora.

Foto: Dario Njavro/HRT

Mentor Davor Gobac rasplesao se na izvedbe obojice kandidata iz svog tima, a dalje je prošao Luka Novokmet. Zabavio je publiku izvedbom pjesme 'Sledgehammer' Petera Gabriela.

Foto: Dario Njavro/HRT

Jakov Peruško Rihtar iz Dininog tima je nakon glasovanja publike prošao dalje u finale showa. U polufinalu je otpjevao pjesmu Olivera Dragojevića 'Dva puta san umra'.

Foto: Dario Njavro/HRT

Vanna je bila oduševljena izvedbama svojih kandidata, a od njih dvojice je mjesto u finalu osigurao Martin Kosovec.

Foto: Dario Njavro/HRT

Što vi mislite, tko je od osmero kandidata trebao proći u finale?