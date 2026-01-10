Obavijesti

ANKETA Kreće 3. sezona serije Sram. Hoćete li je gledati?
Foto: HRT

Kao i u prijašnjim sezonama, i 3. sezona serije Sram fokusira se na jednom liku. Nakon Eve u prvoj i Nore u drugoj sezoni, treća sezona prati srednjoškolca Lovru

Nakon uspješne prve dvije sezone koje su se emitirale na Hrvatskoj radioteleviziji, popularna serija za mlade Sram vraća se s trećom sezonom večeras u 22:15 na HTV1. 

Foto: HRT

Kao i u dosadašnjim sezonama, radnja će se koncentrirati na jednom liku. Nakon Eve u prvoj i Nore u drugoj sezoni, treća sezona prati srednjoškolca Lovru. Lovru smo upoznali još u prvoj sezoni kao Jakovljeva prijatelja i člana ekipe. Nova sezona donosi njegovu priču. 

“Sram” je i dalje dostupan kroz dva kanala – na televiziji, ali i na društvenim mrežama, gdje se i dalje objavljuju kratki videoisječci.

Urednici serije Srama su Maja Fišter i Tomislav Mršić, a za HRT proizvodi je CGM Films, predvođen producentima Brunom Mustićem i Ivanom Lovrečekom, redateljicom Jelenom Gavrilović, scenaristima Sandrom Pašić i Borisom Grgurevićem te direktorom fotografije Tomislavom Sutlarom.
 

