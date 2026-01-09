Obavijesti

PIRATI, AKCIJE I HIT SERIJE

Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Pregledajte najvažnije večernje emisije i filmske hitove na domaćim kanalima. Donosimo vam najbolje iz večerašnjeg TV programa, uz top preporuke za filmove na specijaliziranim kanalima

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnog programa. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima te izdvajamo najbolje filmske hitove koji vas čekaju na specijaliziranim filmskim programima!

HRT 1

HRT 1 večer rezervira za spektakularnu avanturu – drugi nastavak popularne franšize „Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja" u udarnom terminu. Nakon toga slijedi informativni blok i napeti britanski kriminalistički film za kasnovečernje sate.

20:15 Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja
22:48 Dnevnik 3
23:22 Posljednji posao

Allmoviephoto
Foto: Allmoviephoto

HRT 2

Na HRT 2 petak je u znaku krimi-serija: od 20:15 gledamo novu epizodu „Slučajevi Thomasa Lynleya", a odmah potom slijede „Nezaboravljeni" i „Sjeverna obala" – večer za istinske fanove zagonetki i napetosti!

20:15 Slučajevi Thomasa Lynleya
21:48 Nezaboravljeni
23:21 Sjeverna obala

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak
Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak

RTL

RTL donosi domaću dramsku seriju „Divlje pčele" od 20:15, a zatim vas očekuje uzbudljivi akcijski triler „Pritajena vatra". Za kraj večeri, adrenalinski nastavak s filmom „Bijes na dva kotača".

20:15 Divlje pčele
21:15 Pritajena vatra
23:20 Bijes na dva kotača

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV nudi omiljene domaće serije i dozu romantike – nakon informativnog bloka gledamo „Daleki grad" i „Tajne prošlosti", a večer završava filmskom komedijom „Plan B".

20:20 Daleki grad
21:45 Tajne prošlosti
22:50 Plan B

RTL 2

RTL 2 večeras je prava oaza za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija: od 20 sati gledamo akcijski „Chicago P.D.", a kasnije uživamo u humoru s „Teorijom velikog praska" i „Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV donosi napetu akciju i trilere: od 20 sati film „Čovjek iz sjene" o bivšem agentu u potrazi za otetom kćeri, a u 21:40 slijedi „Kartel" – priča o policajcu u osvetničkoj misiji protiv narko-mafije.

20:00 Čovjek iz sjene
21:40 Kartel

Top filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- „xXx 2: Stanje pripravnosti" (Star Movies, 20:00) – Akcijski spektakl s Ice Cubeom u ulozi neustrašivog tajnog agenta u borbi protiv državne zavjere.

- „Grad na obali" (Star Movies, 22:00) – Napeti triler s Morganom Freemanom i Robertom De Nirom o bivšem detektivu koji se vraća u rodni grad zbog serije ubojstava.

- „Objesite ga bez milosti" (HTV 3, 20:10) – Vestern klasik s Clintom Eastwoodom u ulozi šerifa koji traži pravdu u nemilosrdnom Divljem zapadu.

- „Kartel" (Doma TV, 21:40) – Akcijski triler o policajcu koji kreće u osvetnički pohod nakon što mu mafija ubije suprugu.

- „Miljenica" (Cinemax 2, 20:00) – Povijesna drama o intrigama na engleskom dvoru, višestruko nagrađivani film Yorgosa Lanthimosa.

Bez obzira volite li akciju, misterije, humor ili povijesne drame, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najbolje što domaća televizija nudi!

