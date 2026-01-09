Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnog programa. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima te izdvajamo najbolje filmske hitove koji vas čekaju na specijaliziranim filmskim programima!

HRT 1

HRT 1 večer rezervira za spektakularnu avanturu – drugi nastavak popularne franšize „Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja" u udarnom terminu. Nakon toga slijedi informativni blok i napeti britanski kriminalistički film za kasnovečernje sate.

20:15 Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja

22:48 Dnevnik 3

23:22 Posljednji posao

HRT 2

Na HRT 2 petak je u znaku krimi-serija: od 20:15 gledamo novu epizodu „Slučajevi Thomasa Lynleya", a odmah potom slijede „Nezaboravljeni" i „Sjeverna obala" – večer za istinske fanove zagonetki i napetosti!

20:15 Slučajevi Thomasa Lynleya

21:48 Nezaboravljeni

23:21 Sjeverna obala

RTL

RTL donosi domaću dramsku seriju „Divlje pčele" od 20:15, a zatim vas očekuje uzbudljivi akcijski triler „Pritajena vatra". Za kraj večeri, adrenalinski nastavak s filmom „Bijes na dva kotača".

20:15 Divlje pčele

21:15 Pritajena vatra

23:20 Bijes na dva kotača

NOVA TV

Nova TV nudi omiljene domaće serije i dozu romantike – nakon informativnog bloka gledamo „Daleki grad" i „Tajne prošlosti", a večer završava filmskom komedijom „Plan B".

20:20 Daleki grad

21:45 Tajne prošlosti

22:50 Plan B

RTL 2

RTL 2 večeras je prava oaza za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija: od 20 sati gledamo akcijski „Chicago P.D.", a kasnije uživamo u humoru s „Teorijom velikog praska" i „Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi napetu akciju i trilere: od 20 sati film „Čovjek iz sjene" o bivšem agentu u potrazi za otetom kćeri, a u 21:40 slijedi „Kartel" – priča o policajcu u osvetničkoj misiji protiv narko-mafije.

20:00 Čovjek iz sjene

21:40 Kartel

Top filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- „xXx 2: Stanje pripravnosti" (Star Movies, 20:00) – Akcijski spektakl s Ice Cubeom u ulozi neustrašivog tajnog agenta u borbi protiv državne zavjere.

- „Grad na obali" (Star Movies, 22:00) – Napeti triler s Morganom Freemanom i Robertom De Nirom o bivšem detektivu koji se vraća u rodni grad zbog serije ubojstava.

- „Objesite ga bez milosti" (HTV 3, 20:10) – Vestern klasik s Clintom Eastwoodom u ulozi šerifa koji traži pravdu u nemilosrdnom Divljem zapadu.

- „Kartel" (Doma TV, 21:40) – Akcijski triler o policajcu koji kreće u osvetnički pohod nakon što mu mafija ubije suprugu.

- „Miljenica" (Cinemax 2, 20:00) – Povijesna drama o intrigama na engleskom dvoru, višestruko nagrađivani film Yorgosa Lanthimosa.

Bez obzira volite li akciju, misterije, humor ili povijesne drame, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najbolje što domaća televizija nudi!