ANKETA Krenula je nova emisija Roberta Knjaza: Kako vam se sviđa 'Znamo li što jedemo 2'?

Sinoć je na Prvome programu Hrvatske televizije počela druga sezona zabavno-edukativnog serijala od sedam epizoda Roberta Knjaza "Znamo li što jedemo 2".

U novim epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman Robert Knjaz posjetio je mnoge europske i svjetske gastronomske prijestolnice kako bi, osim kilograma, dobio zapanjujuća saznanja o nastanku ovih jela...

