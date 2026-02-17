Obavijesti

Show

Komentari 1
2. SEZONA SERIJALA

ANKETA Krenula je nova emisija Roberta Knjaza: Kako vam se sviđa 'Znamo li što jedemo 2'?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Krenula je nova emisija Roberta Knjaza: Kako vam se sviđa 'Znamo li što jedemo 2'?
2
Foto: PROMO

U novim epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman posjetio je mnoge gastronomske prijestolnice

Admiral

Sinoć je na Prvome programu Hrvatske televizije počela druga sezona zabavno-edukativnog serijala od sedam epizoda Roberta Knjaza "Znamo li što jedemo 2".

Foto: PROMO

U novim epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman Robert Knjaz posjetio je mnoge europske i svjetske gastronomske prijestolnice kako bi, osim kilograma, dobio zapanjujuća saznanja o nastanku ovih jela...

Kako vam se svidjela nova sezona? Glasajte u anketi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'
NIŽU SE REAKCIJE

Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'

Nedugo nakon pobjede grupe Lelek, srpski portal Blic.rs objavio je na društvenim mrežama komentar koji je privukao pažnju: 'Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!'
Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...
STIŽE 'NOVI' MARKO VUKAS

Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...

Marin Klišmanić utjelovio je Marka Vukasa, a gledatelji će ga u prvoj velikoj televizijskoj ulozi moći pratiti od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete
ZAGOLICALA MAŠTU

FOTO Domenica pokazala guzu i otkrila vruće plesne pokrete

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026