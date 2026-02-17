U novim epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman posjetio je mnoge gastronomske prijestolnice
2. SEZONA SERIJALA
ANKETA Krenula je nova emisija Roberta Knjaza: Kako vam se sviđa 'Znamo li što jedemo 2'?
Čitanje članka: < 1 min
Sinoć je na Prvome programu Hrvatske televizije počela druga sezona zabavno-edukativnog serijala od sedam epizoda Roberta Knjaza "Znamo li što jedemo 2".
U novim epizodama Knjaz i ekipa serviraju pršut i kulen, grah, ribu, jaja, kruh, sladoled te prehrambeni proizvod iznimnoga životopisa - pivo. Autor i gurman Robert Knjaz posjetio je mnoge europske i svjetske gastronomske prijestolnice kako bi, osim kilograma, dobio zapanjujuća saznanja o nastanku ovih jela...
Kako vam se svidjela nova sezona? Glasajte u anketi.
