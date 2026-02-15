ANKETA Lelek odnijele pobjedu na Dori! Jeste li zadovoljni?

U finalnoj večeri Dore u nedjelju napokon smo doznali predstavnike Hrvatske na Euroviziji u Beču ove godine - grupu Lelek! One su se natjecale s pjesmom 'Andromeda', a bile su i favoriti za pobjedu.

Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine koji spaja elemente tradicijske glazbe s modernim pop zvukom, oslanjajući se na slavensko nasljeđe i motive iz domaće kulture. Grupu čini pet djevojaka -Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

Na ovogodišnjoj Dori predstavile su se pjesmom 'Andromeda', koja je ubrzo nakon objave na YouTubeu premašila 60 tisuća pregleda i lansirala ih među favorite. Nakon što su prošle godine s pjesmom 'The Soul of My Soul' osvojile četvrto mjesto, vraćaju se s pjesmom koja je, kako same kažu, nastala gotovo odmah nakon tadašnjeg nastupa.

Foto: Renato Brađolica

- Raditi na pjesmi koja se dotiče žrtve, identiteta i nasilja znači stalno biti svjestan težine teme i odgovornosti koju nosi. Nismo joj pristupale površno, nego s puno poštovanja prema priči koju želimo ispričati i prema ljudima čije se sudbine kroz nju reflektiraju - rekle su nam ranije.