Obavijesti

Show

Komentari 1
ŠTO VI MISLITE?

ANKETA Lily Collins glumit će neponovljivu Audrey Hepburn: Je li ona pravi izbor za tu ulogu?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Lily Collins glumit će neponovljivu Audrey Hepburn: Je li ona pravi izbor za tu ulogu?
6
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Zvijezda serije "Emily u Parizu" utjelovit će ikonu Hollywooda u filmu koji prati snimanje njezinog slavnog filma "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine

Admiral

Glumica Lily Collins dobila je ulogu legendarne holivudske zvijezde Audrey Hepburn u novom biografskom filmu, no nisu svi zadovoljni odlukom oko izbora glumice. Zvijezda serije "Emily u Parizu" utjelovit će ikonu Hollywooda u filmu koji prati snimanje njezinog slavnog filma "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine.

Novi film temelji se na knjizi Sama Wassona "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman", koja se smatra prvim potpunim prikazom nastanka jednog od najpoznatijih filmova Audrey Hepburn.

Iako Lily Collins neosporno nalikuje elegantnoj britanskoj zvijezdi, obožavatelji Ariane Grande izrazili su svoje nezadovoljstvo, tvrdeći da se pjevačica nadala da će upravo ona jednog dana dobiti priliku glumiti Audrey.

Vijest o ulozi objavila je i sama Lily na Instagramu, otkrivši kako se deset godina nadala da bi mogla dobiti priliku utjeloviti slavnu glumicu.

Nakon što su objavili vijest, brojni obožavatelji Ariane Grande na društvenim mrežama izrazili su razočaranje što ona nije dobila ulogu. U nizu objava na X-u, obožavatelji zvijezde filma "Wicked" žalili su se i da je Ariana godinama oponašala ikonični stil Audrey Hepburn na crvenom tepihu.

Lily Collins i ranije je odavala počast Audrey Hepburn kroz modne kombinacije u svojoj Netflixovoj seriji "Emily u Parizu", gdje njezin lik često nosi odjeću koja podsjeća na slavni stil glumice.

JE LI LILY COLLINS NAJBOLJA GLUMICA ZA ULOGU AUDREY HEPBURN?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?
PROŠLO VIŠE OD 35 GODINA

FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?

Seriju 'Twin Peaks' koja je prvi put emitirana 1990. godine režirao je legenarni David Lynch. Danas ima status kultne serije koja je utjecala na brojne druge produkcije. Evo gdje su glumci iz serije danas...
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026