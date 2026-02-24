ANKETA Lily Collins glumit će neponovljivu Audrey Hepburn: Je li ona pravi izbor za tu ulogu?

Glumica Lily Collins dobila je ulogu legendarne holivudske zvijezde Audrey Hepburn u novom biografskom filmu, no nisu svi zadovoljni odlukom oko izbora glumice. Zvijezda serije "Emily u Parizu" utjelovit će ikonu Hollywooda u filmu koji prati snimanje njezinog slavnog filma "Doručak kod Tiffanyja" iz 1961. godine.

Novi film temelji se na knjizi Sama Wassona "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman", koja se smatra prvim potpunim prikazom nastanka jednog od najpoznatijih filmova Audrey Hepburn.

Iako Lily Collins neosporno nalikuje elegantnoj britanskoj zvijezdi, obožavatelji Ariane Grande izrazili su svoje nezadovoljstvo, tvrdeći da se pjevačica nadala da će upravo ona jednog dana dobiti priliku glumiti Audrey.

Vijest o ulozi objavila je i sama Lily na Instagramu, otkrivši kako se deset godina nadala da bi mogla dobiti priliku utjeloviti slavnu glumicu.

Nakon što su objavili vijest, brojni obožavatelji Ariane Grande na društvenim mrežama izrazili su razočaranje što ona nije dobila ulogu. U nizu objava na X-u, obožavatelji zvijezde filma "Wicked" žalili su se i da je Ariana godinama oponašala ikonični stil Audrey Hepburn na crvenom tepihu.

Lily Collins i ranije je odavala počast Audrey Hepburn kroz modne kombinacije u svojoj Netflixovoj seriji "Emily u Parizu", gdje njezin lik često nosi odjeću koja podsjeća na slavni stil glumice.

