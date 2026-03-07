ANKETA Mario Krog pobijedio u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?

Jako sam sretan i mislim da će baka biti jako ponosna što sam osvojio nagradu i što su gosti uživali na mojoj večeri, rekao je Mario Krog, pobjednik zagorskog tjedna 'Večere za 5'. Nakon pet dana kuhanja i druženja u Zagorju, pobjedu je odnio s ukupno 79 bodova. Posljednji dan u Jakovlju za ekipu je kuhao sveučilišni nastavnik Albert Marinculić, koji je goste dočekao uz svirače i spreman aperitiv. Veseli doček odmah je podigao atmosferu, a gosti nisu skrivali oduševljenje.

- Đir u životu, muzika, ples, zabava, to mi je najljepše i baš mi je drago da sam došla tu - zadovoljno je komentirala Ana.

Albert je za predjelo pripremio čak desetak različitih povrtnih namaza od domaćeg povrća, uz aromatični maslac u koji je umiješao jestivo cvijeće.

- Izgleda bolje od mesa - komentirao je Mario, a Ana dodala: 'Ja u životu nisam takva jela vidjela, to je bilo predivno za vidjeti, kao slika, kao da je slikar.'

Za glavno jelo domaćin je pripremio losos pečen u pećnici s povrćem kao prilogom. Mario je pohvalio pripremu ribe.

- Losos taman, savršeno pečen, super izgleda, jedino ne znam kamo je nestao prilog - komentirao je.

Za desert su Albert i njegova supruga pripremili zdravu tortu s batatom, orašastim plodovima, kokosovim maslacem i prirodnim zaslađivačima. Iako je torta izgledala impresivno, Mario je priznao da je očekivao nešto slađi okus.

Za pripremljena jela Albert je dobio deset bodova od Marija, Ane i Romine, dok mu je Mirjana dala osam bodova. Za atmosferu je od Ane dobio devet bodova, a od ostalih gostiju maksimalnih deset. Na kraju tjedna treće mjesto s 75 bodova podijelile su Ana i Romina, dok su Mirjana i Albert s 77 bodova bili na drugom mjestu.

