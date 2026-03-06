Obavijesti

Zadnji u Večeri za 5 kuha Albert: 'Bojim se da tu neće biti mesa!'

Albert i supruga žive s puno različitih životinja, uzgajaju mnoge vrste povrća, a posebno im je drago jestivo cvijeće i bilje. Zbog toga gosti smatraju kako se možda i neće najesti...

Posljednji dan tjedna 'Večere za 5' u Zagorju za veselu ekipu kuha će sveučilišni profesor Albert Marinculić. Sa suprugom Ljubicom živi u Jakovlju, gdje se bavi poljoprivredom i uzgaja domaće voće i povrće.

„On djeluje više kao šarmer, a ne farmer“, komentira Mirjana, a Mario kaže: „Sviđa mi se taj njegov stil engleske aristokracije.“ Ana dodaje: „U Zagorju ja takvog čovjeka nisam vidjela.“

Za svoje goste domaćin će pripremiti predjelo 'Plata iz Ljubičinog vrta', glavno jelo 'Manje je više' i desert 'Ljubičina torta'.

„Ja mislim da bi Albert mogao dobru klopu napraviti, ali čak se plašim da bi mogla biti vegetarijanska kuhinja“, komentira Mirjana, a njezine strahove dijeli i Mario: „Ja sam sad u strahu, 'Plata iz Ljubičinog vrta' - tu neće biti mesa, ja ću ostati gladan, već se tresem.“

A tko će odnijeti pobjedu - ne propustite doznati danas od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

