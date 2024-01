ANKETA Martin pobijedio u 'The Voiceu', jeste li zadovoljni?

Prošla je još jedna uzbudljiva sezona 'The Voicea', a pobjednik je Martin Kosovec (18). Tijekom finala je otpjevao pjesmu Franka Sinatre 'My Way', koju je pjevao i na audiciji.

U drugom dijelu finala je izveo hit 'Sjaj u tami' grupe Dorian Gray, koju je pjevao legendarni Massimo Savić. Pred publikom i mentorima je zapjevao i pjesmu Drage Diklića 'Još samo večeras'.

Foto: screenshot/HRT

Što vi mislite? Je li Martin zaslužio pobijediti u četvrtoj sezoni emisije? Recite nam u anketi.