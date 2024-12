ANKETA Njih četvero večeras se bori za nagradu u 'Superstaru'! Za koga navijate da pobijedi?

Četiri slavuja. Najbolji od najboljih. Bit će to ravnopravna borba ove subote, 14. prosinca. Dvije djevojke i dva mladića posljednji će put stati na pozornicu, no samo jedan osvojit će titulu Superstara i nagradu od 50.000 eura. Karla Miklaužić, Ema Bubić, Marko Stanković i Benjamin Hasanić jedva čekaju, kažu nam, finale. Srednjoškolka iz Huma na Sutli s lakoćom je stigla do kraja showa. “Zvijezda je rođena... Ti si pobjednica... Za svjetske pozornice... Ti si gotov proizvod..., iz emisije u emisiju nizali su se komentari i žirija i publike za Karlu Miklaužić.

Foto: rtl

- Dok sam dogurala do ovoga kruga natjecanja, polako počinjem vjerovati da se vidim kao pobjednica. Naravno, ima tu konkurencije i finta je u glasanju, tako da što će bit’, bit’ će. Potrudit ću se biti najbolja verzija sebi, a i drugima da bih pobijedila - kaže nam ova sedamnaestogodišnjakinja, koja će pobjedu pokušati izboriti laganijim pjesmama.

- Prevladava trema cijelo vrijeme, ali se trudim sakriti je pred ljudima, a i sebi. Trema je najteži osjećaj prije izlaska na pozornicu. Rituali postoje prije nego što izađem na binu, to su vježbe disanja i da sam sama sa sobom u svojoj glavi. Da ne razmišljam o vanjskim utjecajima i da se zatvorim - kaže i dodaje kako još nije spremna biti zvijezda jer joj je škola na prvome mjestu.

Foto: rtl

- Moram i malo sazreti. Već dugo vremena sam na pozornici i u tom nekome malom svijetu ‘zvijezde’, ali nikad nisam dovoljno svjesna svog talenta, uvijek iznova me iznenađuju svačiji pozitivni komentari, a pogotovo profesionalnih glazbenika i educiranih ljudi - govori Karla, oduševljena reakcijama ljudi koji joj se javljaju.

- Nevjerojatna je količina ljudi i podrške. Zahvalna sam svakom individualcu koji je izdvojio barem pet sekundi života za glasanje. Familija i prijatelji, kao i dečko, najveća su mi podrška na svijetu - ističe.

Iako je zbog showa podosta izostala iz škole, izostanci je ne brinu jer će sve brzo nadoknaditi, a nakon “Superstara” planira s dečkom stvarati pjesme, nastavlja nastupati i baviti se glazbom.

- Ne bih se ponovno prijavila u glazbeni show jer sam ovdje stekla taj dojam showbusinessa. Ovo je iskustvo za pamćenje i nikad neću zaboraviti ove predivne ljude, produkciju i osjećaj! - govori nam Karla. A koga vidi kao najveću konkurenciju?

- Marko! Iskusan je u tome što radi i može napraviti show - kaže Karla.

Marko Stanković: 'Ovo su naši snovi'

Platinasta karta Filipa Miletića, pa Huljićev “glas za spas”, ulazak u polufinale i konačno finale, Marku Stankoviću (29) cijeli njegov put u showu izgleda poput holivudskog filma.

- Bilo bi lijepo ukrasiti kraj pobjedom, ali i da se to ne dogodi, uvijek postoji opcija da se snimi drugi dio filma. Ni Rocky nije pobijedio u prvom dijelu - kaže nam Leskovčanin s ljubljanskom adresom i dodaje: “Ovo su naši snovi i svi mi sanjamo velike pozornice cijeli život, tako da je jedini logični odgovor da sam se nadao finalu”.

Foto: rtl

Za kraj priprema ludilo. Vrhunski show prije svega, a onda i pjesmu čiji tekst dira dušu jer, govori, želim završiti ovo natjecanje na najbolji mogući način. Trema je i kod njega uvijek prisutna, pogotovo kad nije u najboljem zdravstvenom stanju.

- To je i pokazatelj da mi je poslije svih ovih godina stalo do glazbe i stalo do svega što prezentiram svijetu.

Ritual je da napravim tri jaka skleka prije nego što izađem na binu, da malo dignem sebi energiju i da pogledam u nebo i sjetim se da je netko uvijek tu uz mene i da nisam sam na toj velikoj bini - dodaje Stanković. Glazbom se bavi dugi niz godina, iza sebe ima brojne nastupe, a sa svojim bendom svira sve - od Silvane do Nirvane. Velika podrška na njegovu glazbenom putu su mu roditelji i zaručnica, koji će ga bodriti u finalu. Iako su mu svojedobno roditelji govorili da nađe neki sigurniji posao.

Foto: rtl

- Danas ne postoji sigurnost i toga smo svi sve više svjesni. Ako ćeš barem riskirati, onda radi nešto što voliš. Pa kud’ puklo. Ponekad sam htio odustati od pjevanja. Tko god kaže drukčije poslije 17 godina u ovom poslu, sigurno laže ili nije normalan, što može biti i dobro za ovaj posao. Puno više puta sam pao nego što sam ustao. Na kraju dana kad baš dođem blizu do odustajanja, sjetim se klinca Marka Stankovića koji je ludo vjerovao da može biti Rocky Balboa na našoj glazbenoj sceni, ustajem i vraćam se u ovaj ludi ring - spreman na nove udarce - govori nam Marko. Često se sjeti i Bregina savjeta “Samo guraj dalje”.

- Goran Bregović je moj veliki glazbeni idol i to što smo dijelili binu daje mi vjetar u leđa. On je jedan od najvećih glazbenih magova naše regije i ponosan sam da sam ga barem nakratko upoznao - dodaje. Nakon “Superstara”, kaže, natrag u realnost. Natrag na posao. Božićna sezona je i sad s bendom ima puno posla. Odmah kad to završe, stižu nove pjesme i možda album do kraja 2025.

- Nema predaje dok se ne dotakne vrh glazbene planine. Stvaram glazbu koja je pop/rock s prizvukom Balkana jer smatram da je to jako bitno za naš osobni pečat i od toga ne odustajem. Uostalom, poslušajte moju novu pjesmu ‘Sipaj još’, koja za mjesec dana ima 100.000 pregleda na YouTubeu i bit će vam jasan smjer u kojem idem - kaže nam Marko.

Ema Bubić: 'Trema je kod mene stalna'

Najmlađa finalistica Ema Bubić (15) nije ni sanjala da će ovako daleko dogurati.

- Nisam se vidjela ni kao dobitnica platinaste karte koju mi je dala Nika Turković ni kao jedna od finalistica. Ne znam mogu li pobijediti, teško, velika je konkurencija. A i nije mi bitna pobjeda. Svi koji su sa mnom u finalu su izvrsni glazbenici. Marko vlada pozornicom, Karla ima izvanzemaljski glas, a Benjamin ima tu toplinu u glasu - kaže nam ova Riječanka, koju je tata prijavio u “Superstar”. Za subotnje finale puno emocije i zabave te jedva čeka ponovno stati na pozornicu.

Foto: rtl

- Trema je kod mene stalna, dolazi u valovima tijekom cijelog tjedna, imam je čak i tijekom generalnih proba, što je meni najčudnije. Prije nastupa se uvijek istresem. Dok čekam ulazak na binu, volim se smijati, tako se opuštam - otkriva nam Ema, koja se bavi glazbom od ranog djetinjstva. Prvi nastup imala je već s pet godina, a posljednjih nekoliko godina pohađa satove pjevanja.

- Tijekom showa dobila sam puno pohvala i podrške zbog kojih sam u još većem šoku. Još u Rijeci nisam bila, ali jedva čekam vidjeti reakcije mještana. Zahvalna sam što imam ovakvu priliku sa samo 15 godina, a izostanke u školi ću nadoknaditi - govori kroz smijeh. Nakon “Superstara” planira nastaviti dalje raditi na pjevačkoj karijeri.

Foto: rtl

- Htjela bih jednog dana pisati svoje pjesme i otići u inozemstvo, to je moj san od pete godine. Nadam se da ću ga uspjeti ostvariti, ali sigurna sam da ću dati sve od sebe da to napravim. Imam obitelj koja je tu uz mene i podržava me u svemu, s njima koji stoje iza mene i drže me, mogu napraviti sve. Naša estrada ima velik broj velikih umjetnika s kojima bi mi bila čast surađivati, Neno Belan je jedan od njih - kaže Karla.

Benjamin Hasanić: 'Učenici će navijati za mene'

I Severinina platinasta karta, Benjamin Hasanić (28), izborila je finale. Što god bude, najbitnije mu je da pjesme koje će izvesti donese na najbolji mogući način.

Foto: rtl

- Treba zavrijediti pažnju najveće zvijezde na našim prostorima da upravo meni dodijeli platinastu kartu. Kao pobjednik se mogu vidjeti, iako smatram da smo svi tu s razlogom. Pobjeda je svakako titula koja sa sobom otvara mnoga vrata i naravno da bih bio sretan ako bih bio Superstar za 2024. - govori profesor klavira iz Maglaja i dodaje:

“Taman do finala će mi se slegnuti dojmovi od prethodne emisije pa opet novi dojmovi. Svjestan sam dokle sam dogurao i biti među četiri najbolja izvođača u ‘Superstaru’ je velika privilegija. Hvala onima koji su to odabrali i omogućili mi. Prekrasno je bilo pjevati tijekom polufinala, osjećati se slobodno, bez treme tijekom izvođenja i mislim da se vidjela ta opuštenost. Nisam mogao spavati odmah nakon završetka polufinalne emisije, a ni odgovoriti na sve čestitke koje su pristigle za svih strana, što mi je posebno drago. Toliko mnogo čestitki dobivam ne samo iz BiH, odakle sam, nego i iz Hrvatske i svih dijelova regije. To mi je najveće zadovoljstvo, a ujedno i odgovornost da ostanem tako dobar”.

Foto: rtl

Za finale priprema pomno spremljene pjesme, različitih manira, a da opet budu svojstvene njemu i da ostane dosljedan sebi. Uz klavir se predstavio na audiciji kad je i dobio platinastu kartu, sad u polufinalu, tako da prostora vjerojatno neće biti. Ritual prije izlaska na pozornicu ima, ali ga čuva za sebe. No sve je lakše uz podršku u publici, a ove subote itekako će je imati.

- Roditelji i prijatelji će svakako biti tu, no ono što me još raduje je ideja da u Zagreb pristignu i moji učenici, kolege, Maglajlije i Usorani. Bit će mi drago vidjeti ih u publici, a vjerujem da će to još meni i učenicima biti draže. Nadam se da će doći i jedva čekam da vidim sve te ljude koji me podržavaju. Dobivam ogroman broj čestitki, a ne mogu pojmiti po svim pričama koliku podršku imam u školi, Maglaju, Usori, Zagrebu čak, Sarajevu... Iznenađen sam! Hvala im na tome. Beskrajna podrška svih tih ljudi samo me čini jačim - sretan je ovaj profesor glazbe u osnovnoj glazbenoj školi i u gimnaziji Stjepana Radića koji nije imao problema naći zamjenu u školi.

- Moram se javno zahvaliti ravnateljicama škola u kojima radim, posebno svojoj matičnoj školi OŠ ‘Ivan fra Frano Jukić’ i gđi Ivani Matić te gđi Marini Penavi i MSŠ Stjepana Radića u Usori. Nakon što sam saznao da ću velik dio vremena provesti u Zagrebu, ne znajući do kojega kruga ću ići dalje, obavijestio sam ravnateljice. Bespogovorno su pristale na moj izostanak i rekle da ne trebam dvojiti. Imao sam vremena neke sate uraditi unaprijed, a tu su i moji kolege koji su uskočili kao zamjena, na čemu im zaista hvala - kaže nam. A bi li se zbog glazbene karijere “odrekao” profesorskog poziva?

- Prvo što su mi rekli roditelji učenika kad sam imao sastanak prije odlaska u Zagreb bilo je da ovu godinu izvedem učenike, a onda naveli kako bi me i oni rado voljeli vidjeti na glazbenoj sceni. To mi je bilo predivno i ohrabrujuće. Vjerojatno bi mi neobično bilo napustiti profesiju kao predavač, no u ‘Superstaru’ sam upravo zato da bih stvorio publiku, bolje se afirmirao i plasirao među slušatelje, a jednako tako polako gradio glazbenu karijeru kroz pjesme, albume, koncerte. Sve je to dio ovog posla i zašto ne iskoristiti. I vremenu treba vremena. Stoga, vidjet ćemo što nosi budućnost - ističe. Klavir je ipak njegova prva i zasad posljednja ljubav, iako je kao dijete priželjkivao naučiti harmoniku. Što god donio show u subotu, Benjaminovi prvi planovi nakon “Superstara” bit će svakako predstavljanje publici uživo kroz neke koncerte. U planu je i priprema pjesama, ali i komponiranje istih s obzirom na to da se ranije okušao u tome. Skroman i talentiran, jednako kao i Marko, imao je uspona i padova.

Foto: rtl

- Prepreke na koje sam nailazio najčešće su bile povezane s mojim donošenjima pjesama, koje, kako vidite, sad publika cijeni i primjećuje. Nekad kad sam smatrao da budem dijelom nekakvih programa, koncerata..., nisu me pozivali. Tu su se našle osobe koje iz moje perspektive nisu trebale biti tu, no ipak sačuvan sam od nekih stvari i vjerojatno je viša sila odredila da u to vrijeme ne treba biti dio tih stvari. Sve je to dio životnog iskustva, a promijenio sam se onda kad sam počeo raditi na sebi i sagledavati te stvari drukčije, ovako kako ih sad gledam. Shvatio sam da je rad na sebi najvažniji, osobito ako se radi o mentalnom zdravlju, što je mene u tom periodu mnogo pogađalo, nisam znao kako se nositi s tim stvarima, a tad jedino što sam mogao kao srednjoškolac misliti je da nisam ili dovoljno nadaren, a zapravo itekako jesam, no trebao sam biti svjesniji sebe i svojih kvaliteta. Rad na mentalnom zdravlju, briga o istom, proučavanje mnogih knjiga, kasnije osoba - razbija rutinu - ističe Benjamin, koji je ponekad htio odustati od glazbe.

- Nisam se znao nositi s lošim komentarima, pa sam se povlačio u sebe. No od odustajanja me spriječila prevelika ljubav prema glazbi, klaviru, ali i ljudi koji su u to vrijeme, pa i sad, bili uz mene. Kako sam radio na sebi, tako sam zavolio sebe, svoj stil i način pjevanja, a ako ja ne volim sebe, neće ni drugi. Zahvalan sam na svim i dobrim i lošim komentarima. Sad se apsolutno mogu nositi s onima koji to upućuju i izgovaraju - siguran je u sebe ovaj profesor klavira.