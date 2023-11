ANKETA Odabrano je pet super finalistica na izboru za Miss Hrvatske. Tko je vaš favorit?

U Zagrebu će 27. studenog biti izabrana 27. Miss Hrvatske. Velikim slavljem obilježit će se svečanih 30 godina od osnutka našeg najstarijeg izbora ljepote, a novo okrunjena ljepotica bit će izabrana između dvanaest lijepih finalistica.

Nakon višednevnih priprema u Camping resortu na Plitvicama, u dvorcu Jurjevec u Lekeniku i hotelu Antunović u Zagrebu svih dvanaest djevojaka natjecalo se u pet kategorija; intervju, sport, talent, top model i multimedija. Tako se naime već zna kako su se u Top 8 super finalistica plasirale Luna Marija Novak, Miss Međimurske županije kao pobjednica kategorije intervju pod vodstvom mentora Davora Garića, Tia Stilinović - Miss Ličko-senjske županije, kao pobjednica kategorije sport pod mentorstvom mag.cin. Vjeke Krsnika , Lana Valentić - Miss Brodsko-posavske županije, kao pobjednica kategorije talent pod mentorstvom pjevača Amira Kazića Lea, pobjednica kategorije top model Tomislava Dukić - Miss hrvatske Dijaspore, pod mentorstvom Miss Hrvatske 2019. Katarine Mamić i Miss Varaždinske županije Patricija Dimitrovski kao pobjednica kategorije multimedija pod mentorstvom Maje Ilčić, vlasnice agencije za digitalni marketing.

Foto: Boris Mataković/PR Miss Hrvatske

Preostale tri djevojke će se plasirati izravno u super finale izbora Miss Hrvatske 2023. odlukom stručnog ocjenjivačkog suda. Izbor vode Ivana Šundov i Davor Garić.



Tijekom priprema su djevojke odradile i brojna foto i video snimanja među kojima se ističe i predstavljanje ovogodišnjeg hita sezone- pletenica. U svijetu gdje se stil smatra izrazom osobnosti, sitne pletenice su postale prava zvijezda. Elegantne 'boxer braids' ili 'cornrows' nisu samo način oblikovanja kose - one su izjava stila, kreativnosti i individualnosti, ističu iz lanca frizerskog salona Studio Marcela. Sitne pletenice su više od frizure, to su umjetnost oblikovanja kose koja govori o povijesti, tradiciji i suvremenom izrazu stila. Njihova popularnost u modernom svijetu svjedoči da su pletenice daleko od prolaznog trenda - one su trajni izraz koji prelazi granice vremena i mode.

Foto: Boris Mataković/PR Miss Hrvatske

- Pletenice nisu tu samo da lijepo izgledaju, već su i prilagodljive raznolikim situacijama. Dugotrajne i izdržljive, često su odabrane ne samo zbog vizualne privlačnosti, već i kao sofisticirana zaštita od svakodnevnih oštećenja kose. Ono što sitne pletenice čini posebnima je njihova svestranost. Mogu biti ležerne za svaki dan ili sofisticirane za posebne prigode. Važno je i to što su prilagodljive svim dobnim skupinama, bez obzira na životni stil. Osim što su odličan način zaštite kose, sitne pletenice nude prostor za izražavanje individualnosti. Možete eksperimentirati s uzorcima, debljinama i čak dodati boje, stvarajući jedinstvenu frizuru koja odražava vašu osobnost. Kulturni značaj ovog stila ne smije se zanemariti. Njihovi korijeni prožeti su afričkom tradicijom, dodajući dublje značenje i poštovanje prema različitim kulturnim utjecajima - pojašnjava direktorica Studia Marcela Jadranka Pezo.

Foto: Boris Mataković/PR Miss Hrvatske

- Nošenje sitnih pletenica nije samo stvar stila, već i izjava snage i samopouzdanja. Ovaj izgled često se povezuje s odlučnošću, stvarajući snažan vizualni dojam i potičući pozitivnu percepciju samoga sebe što je svakako odlika ovogodišnjih finalistica izbora Miss Hrvatske - rekla je direktorica izbora i vlasnica licence Iva Loparić Kontek.