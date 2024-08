ANKETA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Šibensko-kninske županije: Koja je vaš favorit?

Šibensko-kninska županija će uskoro okruniti novu ljepoticu koja će ovu dalmatinsku županiju predstavljati na izboru 30.Miss Hrvatske. Šibenika je dosad iznjedrio najviše pobjednica ovog prestižnog izbora, njih ukupno šest kao i prošlogodišnju 1. pratilju Miss Hrvatske Anteu Krnić, koja će svojoj nasljednici predati krunu.

Hoće li jednoj od ovih natjecateljica poći za rukom osvojiti i nacionalnu krunu saznat ćemo u utorak. Izbor Miss Šibensko-kninske županije održat će se na Trgu Pavla Šubića u Šibeniku uz slobodan ulaz. U glazbenom dijelu programa nastupit će Petar Dragojević i Tomislav Šanić.

Evo što su nam natjecateljice rekle o sebi:

1. Vinka Chersin (17)

- Dolazim iz malog mjesta Fažane pored Pule. Inače, rođena sam u Šibeniku i završila sam osnovnu školu u Vodicama. Trenutno sam završila treći razred jezične gimnazije i paralelno treći razred Glazbene škole u Puli. Sviram klavir od svoje 9 godine i ne bi se mogla zamisliti bez njega. Glazba je nešto što me ispunjava i čime se želim bavit u budućnosti. Smatram se osobom koja je odgovorna, komunikativna i kreativna i uvijek se trudim da unaprijedim sebe. Volim provoditi slobodno vrijeme sa svojim prijateljima jer me oni ispunjavaju. Također, jako volim upoznavati nove ljude i uvijek sam otvorena za nova iskustva. Smatram da se u životu sve može uspjeti ako dovoljno vjerujemo u sebe - rekla je Vinka.

2. Andrijana Vukas (25)

- Dolazim iz prekrasnog grada na moru, Šibenika, u kojem sam završila srednju Ekonomsku školu. Trenutno radim u turističkoj agenciji kao account manager pružajući iznajmljivačima i gostima najbolju uslugu. U slobodno vrijeme volim boraviti u prirodi, rolati se, voziti biciklu te biti s obitelji i prijateljima. Za vrijeme srednje škole sam se bavila plesom i pjevanjem, što i danas prakticiram za sebe kako bih se opustila. Veoma sam otvorena i komunikativna osoba spremna na nova iskustva i suradnju. Smatram da je u današnje vrijeme najbitnije ostati ponizan te kao takav biti na primjer i pomoć drugim ljudima - predstavila se Andrijana.

3. Angelina Ćosić (18)

- Rođena sam i odrasla u Šibeniku što je oblikovalo moj pogled na svijet i ljubav prema kulturi. Trenutno sam maturantica srednje Tehničke škole, smjera arhitekture. Vesela sam, znatiželjna, snalažljiva, uporna i uvijek svoja. Svoju kreativnost izražavam kroz crtanje, modu i fotografiju što mi pomaže da razvijem osjećaj za detalje. U slobodno vrijeme volim biti okružena najbližima, uživajući u druženju s obitelji i prijateljima. Posebno uživam u vremenu provedenom uz more, a ljeti se posvećujem ronjenju. Govorim engleski i njemački jezik. Dugo vremena bavila sam se i suvremenim plesom. Volim upoznavati nove krajeve i kulture stoga se veselim novom iskustvu i upoznavanju novih ljudi - rekla je o sebi Angelina.

4. Marija Bilušić

- Živim u Zatonu pored Šibenika I imam 27 godina. Radim u svojoj struci prodavačice i drugim slobodnim aktivnostima u mome mjestu. Plešem, sviram klarinet, radim izrađujem nakit. Uz ples i pjevanje trinaest godina sam trenirala stolni tenis.Planovi su mi da opet pružimo mještanima i djeci da uz stručno savjetovanje agenciju za modeling. Ovo natjecanje mi je jako važno - predstavila se Marija.

5. Ema Ninić (21)

- Dolazim iz Šibenika, malog grada smještenog na obali Jadrana. Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja počela sam trenirati odbojku te sam se sredinom srednjoškolskog obrazovanja okušala u ulozi odbojkaškog suca. Završila sam srednju ekonomsku školu te nastavila obrazovanje na Pravom fakultetu u Splitu. U budućnosti se vidim kao pravnica koja svoje znanje koristi za pomaganje ljudima. Po prirodi sam komunikativna i društvena te sam te svoje osobine povezala s ljubavi prema kozmetici tako da se bavim promocijom i prodajom u parfumeriji. Nemam puno slobodnog vremena, ali kad ga imam volim ga iskoristiti za druženje s obitelji i prijateljima i treniranjem. Trudim se što više raditi na sebi jer smatram kada sebe zavoliš tek tada možeš voljeti druge - rekla je Ema.

6. Željka Bonić

- Dolazim iz Vodica, a imam 20 godina. Završila sam srednju školu za fizioterapeute, gdje sam stekla važne vještine u razumijevanju ljudskog tijela i pomaganju drugima u održavanju zdravlja. Trenutno studiram Rani i predškolski odgoj na Sveučilištu u Zadru. Rad s djecom ispunjava me i motivira da im pružim podršku i sigurno okruženje za razvoj. Uz obrazovanje, 13 godina sam se bavila mažoretkinjama, sudjelujući na mnogim natjecanjima, uključujući europska i svjetska prvenstva. To iskustvo me naučilo disciplini, timskom radu i eleganciji, kao i tome kako se nositi s izazovima na međunarodnoj razini. Sudjelovanje u natjecanju Miss Šibensko-kninske županije vidim kao priliku da izrazim svoju unutarnju snagu, predanost i ljubav prema onome što radim. Veselim se mogućnosti da pokažem tko sam i što me oblikovalo - predstavila se Željka.

7. Antonia Begura

- Imam 17 godina i trenutno radim sezonski posao kao konobarica i pohađam Industrijsko-obrtničku školu. Zainteresirana sam u frizerstvo i uživam praviti razne frizure. Od malena sam htjela postati model i trudila sam se ostvariti svoj san pa se nadam i da ću to ostvariti - rekla je o sebi Antonia.

8. Adela Jakubović

- Dolazim iz prekrasnog grada Vodice. Odrastati uz more i svoje najbolje prijatelje je bilo i vise nego sto sam mogla tražiti u djetinjstvu. Trenutno studiram međunarodni management u Njemačkoj, a stečeno znanje bih htjela primijeniti jednog dana u našoj predivnoj Hrvatskoj, bogatoj resursima koji nisu dovoljno iskorišteni. Pričam hrvatski, engleski, njemački i učim španjolski. Imam malog psića, ime joj je Mila. Ona mi je stvorila ogromnu ljubav za životinje i sada pomažem i doniram u mnogim skloništima. Smatram da ne postoji ljubav tako cista i velika kakvu nam životinje mogu dati. Moja velika strast je putovati. Uz posao modelinga i igrom sreće sam uspjela otkriti mnoge kulture ovoga svijeta i nadam se da ću ih nastaviti otkrivati. U slobodno vrijeme treniram i bavim se Fitnessom. Vjerujem u pozitivnu energiju, da se dobro dobrim uvijek vraća i da nam je smisao života pomagati. Radujem se natjecanju - predstavila se Adela.

Program vodi radijski glas Dalmacije, voditeljica jutarnjeg programa Radio Dalmacije Edita Lučić Jelić. Gošće izbora bit će i nekadašnje pobjednice Miss Hrvatske kao i aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić, koju sljedeće godine očekuje odlazak na 72. Miss World te hrvatska predstavnica na 71.Miss World Lucija Begić.

