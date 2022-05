ANKETA Ovih 25 pjesama bori se za pobjedu u finalu Eurosonga

Večeras je finale Eurosonga na kojem će nastupiti 25 zemalja. Većinom smo mogli čuti u polufinalnim večerima dok su Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka i Italija izravno u finalu pa ćemo danas prvi puta vidjeti njihov nastup uživo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Poslušajte pjesme svih 25 zemalja koje nastupaju večeras:

Litva - Monika Liu - Sentimentai

Švicarska - Marius Bear - Boys Do Cry

Ukrajina - Kalush Orchestra - Stefania

Nizozemska - S10 - De diepte

Moldavija - Zdob și Zdub i Advahov Brothers -Trenulețul

Portugal - MARO - Saudade, saudade

Island - Systur - Með hækkandi sól

Grčka - Amanda Georgaidi Tenfjord - Die Together

Norveška - Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

Armenija - Rosa Linn - Snap

Belgija - Jérémie Makiese - Miss You

Češka - We are Domi - Lights Off

Azerbejdžan - Nadir Rustamli - Fade to Black

Poljska - Ochman - River

Finska - The Rasmus - Jezebel

Estonija - Stefan - Hope

Australija - Sheldon Riley - Not The Same

Švedska - Cornelia Jacobs - Hold Me Closer

Rumunjska - WRS - Llámame

Srbija - Konstrakta - In Corpore Sano

Velika Britanija - Sam Ryder - Space man

Njemačka - Malik Harris - Rockstars

Španjolska - Chanel - SloMo

Francuska - Alvan & Ahez - Fulenn

Italija - Mahmood & Blanco - Brividi

Najčitaniji članci