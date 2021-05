Organizatori Eurosonga u Roterdamu objavili su raspored kojim će natjecatelji večeras nastupati u velikom finalu. Naša predstavnica Albina Grčić (22) ispala je u prvoj polufinalnoj večeri s pjesmom 'Tick-Tock'. Unatoč tome, hrvatska delegacija, kako su nam otkrili, ostaje i danas u Nizozemskoj.

U večerašnjem finalu kladionice za pobjedu najviše šansi daju Italiji s čak 25 posto, na drugom mjestu smjestila se Francuska s 21 posto, dok je treća Malta koja je dugo bila glavni favorit, s 13 posto.

U nastavku slijedi 26 pjesama i anketa tko je vaš favorit za pobjedu.

1. Cipar

Elena Tsagrinou - 'El Diablo'

2. Albanija

Anxhela Peristeri - 'Karma'

3. Izrael

Eden Alene - 'Set Me Free'

4. Belgija

Hooverphonic - 'The Wrong Place'

5. Rusija

Manizha - 'Russian Women'

6. Malta

Destiny - 'Je me casse'

7. Portugal

The Black Mamba - 'Love is on My Side'

8. Srbija

Hurricane - 'Loco Loco'

9. Ujedino Kraljevstvo

James Newman - 'Embers'

10. Grčka

Stefania - 'Last Dance'

11. Švicarska

Gjon's Tears - Tout i'Univers

12. Island

Dađi og Gagnamanagniđ - '10 Years'

13. Španjolska

Blas Canto - 'Voy a quedarme'

14. Moldavija

Natalia Gordienko - 'Sugar'

15. Njemačka

Jendrik - 'I Don't Feel Hate'

16. Finska

Blind Channel - 'Dark Side'

17. Bugarska

Victoria - 'Growing Up is Getting Old'

18. Litva

The Roop - 'Discoteque'

19. Ukrajina

Go_A - 'Shum'

20. Francuska

Barbara Pravi - 'Voila'

21. Azerbajdžan

Efendi - 'Mata Hari'

22. Norveška

TIX - 'Fallen Angel'

23. Nizozemska

Jeangu Macrooy - 'Birth of a New Age'

24. Italija

Maneskin - 'Zitti e buoni'

25. Švedska

Tusse - 'Voices'

26. San Marino

Senhit - 'Adrenalina'

ANKETA: Tko će večeras pobijediti?