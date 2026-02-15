Obavijesti

ANKETA Ovo su svi pobjednici Dore, čija pjesma je najbolja?

Prije nego što doznamo tko će nas predstavljati na Euroviziji 2026. u Beču, prisjetimo se pobjednika koji su nas vodili kroz ovu eurovizijsku avanturu. Prva je pobijedila grupa Put

Admiral

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore. Večeras na zagrebačkom Prisavlju slijedi finale i nastavlja se dobro poznato ludilo - navijanje, seciranje pjesama već nakon prve minute te rasprave o nastupima, stajlingu i eurovizijskim šansama. Dora ponovno postaje glavna tema večeri, društvenih mreža i kafića, mjesta na kojem se u isto vrijeme rađaju nade i gase očekivanja.

U tom ozračju uzbuđenja, nostalgije i vječnog 'možda je baš ovo ta godina', večeras ćemo doznati tko će Hrvatsku predstavljati u Beču na Euroviziji. Uoči te odluke vrijedi se prisjetiti svih onih koji su od 1993. godine s ove pozornice izašli kao pobjednici.

PONOSNA JE Zevin se oglasila nakon ispadanja s Dore: 'Imamo problem kad žena postavlja ton'
Zevin se oglasila nakon ispadanja s Dore: 'Imamo problem kad žena postavlja ton'

1. 1993. Grupa Put - Don't Ever Cry

2. Dora 1994. Tony Cetinski - Nek' ti bude ljubav sva

3. Dora 1995. Magazin & Lidija - Nostalgija

4. Dora 1996. Maja Blagdan - Sveta ljubav

5. Dora 1997. ENI - Probudi me

6. Dora 1998. Danijela Martinović - Neka mi ne svane

7. Dora 1999. Doris Dragović - Marija Magdalena

8. Dora 2000. Goran Karan - Kad zaspu anđeli

9. Dora 2001. Vanna - Strings of my heart

10. Dora 2002. Vesna Pisarović - Everything I Want 

11. Dora 2003. Claudia Beni - Više nisam tvoja

12. Dora 2004. Ivan Mikulić - You Are The Only One

13. Dora 2005. Boris Novković ft. Lado - Vukovi umiru sami

14. Dora 2006. Severina - Moja Štikla

15. Dora 2007. Dragonfly ft. Dado Topić - Vjerujem u ljubav

16. Dora 2008. Kraljevi ulice feat. 75 cent - Romansa

17. Dora 2009. Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - Lijepa Tena

18. Dora 2010. Feminnem - Lako je sve

19. Dora 2011. Daria Kinzer - Celebrate

20. Dora 2012. Nina Badrić - Nebo 

21. Dora 2013. Klapa s mora - Mižerja 

2014. i 2015. Hrvatska ne sudjeluje na Euroviziji.

22. Dora 2016. Nina Kraljić - Lighthouse

23. Dora 2017. Jacques Houdek - My Friend

24. Dora 2018. Franka Batelić - Crazy

25. Dora 2019. Roko Blažević - The Dream

26. Dora 2020. Damir Kedžo - Divlji vjetre 

27. Dora 2021. Albina Grčić - Tick-Tock

28. Dora 2022. Mia Dimšić - Guilty Pleasure

29. Dora 2023. Let 3 - Mama ŠČ!

30. Dora 2024. Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

31. Dora 2025. Marko Bošnjak - Poison Cake

ANKETA Ovo su svi pobjednici Dore, čija pjesma je najbolja?

