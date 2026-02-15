Prije nego što doznamo tko će nas predstavljati na Euroviziji 2026. u Beču, prisjetimo se pobjednika koji su nas vodili kroz ovu eurovizijsku avanturu. Prva je pobijedila grupa Put
ANKETA Ovo su svi pobjednici Dore, čija pjesma je najbolja?
Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore. Večeras na zagrebačkom Prisavlju slijedi finale i nastavlja se dobro poznato ludilo - navijanje, seciranje pjesama već nakon prve minute te rasprave o nastupima, stajlingu i eurovizijskim šansama. Dora ponovno postaje glavna tema večeri, društvenih mreža i kafića, mjesta na kojem se u isto vrijeme rađaju nade i gase očekivanja.
U tom ozračju uzbuđenja, nostalgije i vječnog 'možda je baš ovo ta godina', večeras ćemo doznati tko će Hrvatsku predstavljati u Beču na Euroviziji. Uoči te odluke vrijedi se prisjetiti svih onih koji su od 1993. godine s ove pozornice izašli kao pobjednici.
1. 1993. Grupa Put - Don't Ever Cry
2. Dora 1994. Tony Cetinski - Nek' ti bude ljubav sva
3. Dora 1995. Magazin & Lidija - Nostalgija
4. Dora 1996. Maja Blagdan - Sveta ljubav
5. Dora 1997. ENI - Probudi me
6. Dora 1998. Danijela Martinović - Neka mi ne svane
7. Dora 1999. Doris Dragović - Marija Magdalena
8. Dora 2000. Goran Karan - Kad zaspu anđeli
9. Dora 2001. Vanna - Strings of my heart
10. Dora 2002. Vesna Pisarović - Everything I Want
11. Dora 2003. Claudia Beni - Više nisam tvoja
12. Dora 2004. Ivan Mikulić - You Are The Only One
13. Dora 2005. Boris Novković ft. Lado - Vukovi umiru sami
14. Dora 2006. Severina - Moja Štikla
15. Dora 2007. Dragonfly ft. Dado Topić - Vjerujem u ljubav
16. Dora 2008. Kraljevi ulice feat. 75 cent - Romansa
17. Dora 2009. Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - Lijepa Tena
18. Dora 2010. Feminnem - Lako je sve
19. Dora 2011. Daria Kinzer - Celebrate
20. Dora 2012. Nina Badrić - Nebo
21. Dora 2013. Klapa s mora - Mižerja
2014. i 2015. Hrvatska ne sudjeluje na Euroviziji.
22. Dora 2016. Nina Kraljić - Lighthouse
23. Dora 2017. Jacques Houdek - My Friend
24. Dora 2018. Franka Batelić - Crazy
25. Dora 2019. Roko Blažević - The Dream
26. Dora 2020. Damir Kedžo - Divlji vjetre
27. Dora 2021. Albina Grčić - Tick-Tock
28. Dora 2022. Mia Dimšić - Guilty Pleasure
29. Dora 2023. Let 3 - Mama ŠČ!
30. Dora 2024. Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
31. Dora 2025. Marko Bošnjak - Poison Cake
