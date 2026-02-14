Zevin se oglasila nakon ispadanja s Dore: 'Imamo problem kad žena postavlja ton'

Mlada slovensko-hrvatska glazbenica ZEVIN, koja je slovila za jednu od najvećih favoritkinja na Dori 2026., oglasila se na društvenim mrežama dan nakon šokantnog ispadanja u drugom polufinalu.

Iako njezin visokoenergetski nastup s pjesmom "My Mind" nije osigurao prolazak u finale, 22-godišnja umjetnica, pravim imenom Nives Cilenšek, poslala je snažnu poruku svojim obožavateljima i kritičarima, potvrdivši da je ponosna na svoj rad i da ne namjerava odustati od svog jedinstvenog izričaja.

U emotivnoj objavi na Instagramu, ZEVIN se zahvalila svima na podršci tijekom natjecanja te istaknula kako je sretna zbog cjelokupnog iskustva, unatoč tome što nije prošla dalje. Naglasila je da je njezin nastup, unatoč svemu, bio najgledaniji u drugom polufinalu, a pjesma je i dalje među najslušanijima na streaming servisima.

"Uložili smo dva mjeseca intenzivnog rada, bez kalkuliranja i bez zadrške. I ne mogu vam opisati koliko sam ponosna na cijelu ekipu da smo donijeli fresh wave", napisala je glazbenica, koja je poznata po svom "Balkan bubblegum" i hyperpop stilu.

ZEVIN, koja sama režira svoje spotove i osmišljava koncepte nastupa, pokazala je da stoji iza svake svoje umjetničke odluke. Njezin nastup na Dori bio je vizualno dojmljiv, ispunjen neonskim bojama, avangardnom estetikom i kompleksnom koreografijom, što je odskakalo od većine ostalih natjecatelja. Upravo ta hrabrost da donese nešto potpuno novo na domaću scenu ono je na što je najviše ponosna, bez obzira na konačni rezultat.

Osim zahvale, ZEVIN se suptilno osvrnula i na kritike koje su pratile njezin nastup, a koje su se uglavnom odnosile na vokalnu izvedbu. "Živimo u svijetu u kojem je u redu kada muškarac postavlja ton, ali kada to radi žena onda imamo problem", poručila je, aludirajući na dvostruke standarde u glazbenoj industriji.

Njezina objava izazvala je lavinu komentara koji su, baš kao i reakcije nakon nastupa, bili potpuno podijeljeni. Dok su joj jedni pružali bezrezervnu podršku, poput komentara "Jako je razočarajuće što nisi prošla u finale, ali svejedno si bila najbolja od svih", drugi su bili izrazito kritični: "Jednostavno ne znaš pjevati, ne znam što ti nije jasno. Spot je bio odličan, nastup na dori komično loš".

