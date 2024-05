ANKETA Polako se bliži kraj 'Braka na prvu'. Što mislite, tko će od parova završiti zajedno?

Polako se bliži završnica showa 'Brak na prvu'. Između jednih se rodila ljubav, a drugi samo čekaju kraj... Parovi su bili i na posljednjoj ceremoniji odluke, a prije toga neki su svoj odnos već zaključili na posljednjem spoju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Danijela i Alan išli su na sushi, ali čini se kako nisu uspjeli uspostaviti normalnu komunikaciju.Tiago je za Tinu pripremio posebno iznenađenje. Oduševljeno su gledali svoje fotografije i uspomene na zidu, prisjećajući se trenutaka koje su prošli zajedno. Odlučili su da ostaju do kraja showa.

Foto: RTL

Mura je organizirala iznenađenje za Marka. Odlučila je da želi da naprave neku zajedničku tetovažu, a na kraju se odlučila za krunu kraljice i kralja jer je Marko njezin kralj.

Foto: RTL

Josip i Renata na kraju nisu imali više nikakvih tema za razgovor, a Filip i Tamara su se složili da si sad pred kraj ne mogu pronaći razlike i mane te su i oni odlučili ostati do kraja.

Kod Klare i Lovre bili su u posjeti kandidati iz prošle sezone 'Braka na prvu' - Petra i Dario, kako bi im pomogli riješiti nesuglasice. No, jesu li odlučili ostati do kraja ili ne, to još ne znamo...

Foto: RTL