ANKETA Poznate žene ispred DJ pulta: Koja bolje miksa i pleše - Brigitte Macron ili Ivana Knoll?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/Instagram

Brigitte Macron je u Disneylandu plesala i preuzela ulogu DJ-ice, miksajući pjesmu 'Forever Young', što je podsjetilo na jednu domaću damu za DJ pultom, Ivanu Knoll

Supruga francuskog predsjednika Brigitte Macron posjetila je Disneyland s Didierom Deschampsom, a u sklopu aktivnosti prikupljanja sredstava za djecu, našla se u ulozi plesačice i DJ-ice. Oko 300 djece okupilo se na posebnom događaju kako bi upoznali francusku prvu damu. Macron je potom dobro raspoložena plesala i preuzela ulogu DJ-ice, miksajući pjesmu "Forever Young" od Alphavillea.

No nije Brigitte jedina dama koja se zna snaći za DJ pultom. Ivana Knoll, hrvatska influencerica i DJ-ica, već je više puta pokazala da zna zapaliti atmosferu na partyjima i velikim događanjima.

Zanima nas vaše mišljenje pa nam u anketi recite - koja dama bolje miksa - Brigitte ili Ivana?

