ANKETA Prepucavanje Vojka V i Baby Lasagne završilo je novom pjesmom. Kako vam se sviđa?

Kako su i mnogi obožavatelji pretpostavili, Baby Lasagna i Vojko V nisu se 'prepucavali' bez razloga, već je to bio samo uvod u predstavljanje novog hita. Ovaj dvojac je pripremio i videospot inspiriran japanskim animeom.

Stihovi pjesme govore o borbi između dva ljuta protivnika: 'Beskonačna osveta 2 / Ja sam najjači natjecatelj / Ti si udaraca primatelj / Razbit ću te, zato što si mi / Neprijatelj, neprijatelj'.

U opisu spota za pjesmu 'Beskonačna osveta 2' stoji kako im je tekst pomogao napisati Roko Josipović. Spot potpisuju David Lovrić i njegov tim, a prikazuje oštru borbu između animiranih glavnih protagonista koji predstavljaju upravo spomenute pjevače. Pjesma je objavljena jučer u podne, a dosad je na You Tubeu prikupila nešto više od 130.000 pregleda.

Foto: YouTube

'Dosta sirovo i eurotrash... Sviđa mi se', 'Hrvatski Dragon Ball Z nikad nije izgledao bolje' i 'Ovo je razlog zbog kojeg je internet danas umro'.

Podsjetimo, navodna svađa između ova dva glazbenika nastala je nakon što je Baby Lasagna u intervjuu za RTL Direkt prošli tjedan rekao da nikada ne bi mogao zamisliti da surađuje s Vojkom V jer mu je 'ponekad malo sirov'. Na to je splitski reper na društvenim mrežama napisao kako je bolje biti sirov nego 'Eurosong trash'. Navodna svađa tu nije stala, a rezultirala je dogovorom da će se dva glazbenika susresti u podne - no umjesto sukoba u 12 sati izašla je ova pjesma.