Lasagna i Vojko V dogovorili su susret! 'Sutra u podne, Macola'

Hoće li se ispričati jedan drugome, ili će postati još veći rivali? Ili iza prepucavanja koje traje već nekoliko dana stoji nova suradnja Baby Lasagne i Vojka V? Čini se kako ćemo napokon doznati. Naime, u nedjelju je Baby Lasagna pozvao Vojka V da napokon popričaju uživo.

- Slušaj me, Andrija, s tim javnim prozivkama, javnim prijetnjama, koje neće nigdje voditi. Evo sutra ću ja doći do tebe. Nađemo se kod svetog Roka, da ne moraš puno putovati. Siguran sam da si umoran, da ti se više ništa ne da. Pa da vidimo, da popričamo. Ne Instagram, ne ove fore po medijima. Ajde da se nađemo, može? - rekao je Baby Lasagna, a nije dugo trebao čekati odgovor Vojka V.

Foto: Instagram

- Može, dragi, dogovoreno. Sutra u podne, Macola. Biggie Biggie Boom Boom - rekao je Vojko u novom videu na Instagramu, referirajući se na pjesmu Baby Lasagne.

Podsjetimo, sve je počelo prije par dana kada je Baby Lasagna rekao u RTL Direktu da s Vojkom vjerojatno ne bi surađivao, dodavši da je 'nekad sirov'. Poznati reper nije dugo čekao na odgovor pa je na Instagramu objavio kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'. I tako je krenulo 'loptanje' dva domaća glazbenika'. Baby Lasagna snimio je video u kojem je poručio kako nije ni mislio to komentirati, no zbog velike količine poruka koje su mu stigle u inbox se ipak na to odlučio.

- Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je. Par sati kasnije - stiže Vojkov odgovor. Reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao 'Lady Lasagna' i poručio da je on sve 'započeo'. Lasagna ga je nakon toga u nedjelju pozvao da se nađu, a sada samo preostaje vidjeti što će taj susret donijeti...