Baby Lasagna zapalio Vojkovu fotku: Što ovaj dvojac sprema?

Baby Lasagna i Vojko V dogovorili su kako će se naći danas u podne kod Macole. Prošlogodišnji predstavnik na Eurosongu sinoć je objavio novi video u kojem pali fotku poznatog repera.

Podsjetimo, sve je počelo prije par dana kada je Baby Lasagna rekao u RTL Direktu da s Vojkom vjerojatno ne bi surađivao, dodavši da je 'nekad sirov'. Poznati reper nije dugo čekao na odgovor pa je na Instagramu objavio kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'. I tako je krenulo 'loptanje' dva domaća glazbenika.

Foto: Instagram

Baby Lasagna snimio je video u kojem je poručio kako nije ni mislio to komentirati, no zbog velike količine poruka koje su mu stigle u inbox se ipak na to odlučio.

- Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.

Foto: Instagram

Par sati kasnije Vojko V mu odgovara - reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao 'Lady Lasagna' i poručio da je on sve 'započeo'. Lasagna ga je nakon toga u nedjelju pozvao da se nađu, a sada samo preostaje vidjeti što će taj susret donijeti...