Obavijesti

Show

Komentari 0
'RAT' NA SCENI

Baby Lasagna zapalio Vojkovu fotku: Što ovaj dvojac sprema?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Baby Lasagna zapalio Vojkovu fotku: Što ovaj dvojac sprema?
Foto: Instagram

Sve je počelo prije par dana kada je Lasagna rekaoda s Vojkom vjerojatno ne bi surađivao, dodavši da je 'nekad sirov'. Reper mu je odgovorio da bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'

Baby Lasagna i Vojko V dogovorili su kako će se naći danas u podne kod Macole. Prošlogodišnji predstavnik na Eurosongu sinoć je objavio novi video u kojem pali fotku poznatog repera.

Podsjetimo, sve je počelo prije par dana kada je Baby Lasagna rekao u RTL Direktu da s Vojkom vjerojatno ne bi surađivao, dodavši da je 'nekad sirov'. Poznati reper nije dugo čekao na odgovor pa je na Instagramu objavio kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'. I tako je krenulo 'loptanje' dva domaća glazbenika.

NASTAVLJA SE PREPUCAVANJE Novi odgovor Baby Lasagne! Vojku je poručio: 'Nađemo se kod Svetog Roka, da popričamo'
Novi odgovor Baby Lasagne! Vojku je poručio: 'Nađemo se kod Svetog Roka, da popričamo'
Foto: Instagram

Baby Lasagna snimio je video u kojem je poručio kako nije ni mislio to komentirati, no zbog velike količine poruka koje su mu stigle u inbox se ipak na to odlučio. 

KRAJ PREPUCAVANJA? Lasagna i Vojko V dogovorili su susret! 'Sutra u podne, Macola'
Lasagna i Vojko V dogovorili su susret! 'Sutra u podne, Macola'

- Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je. 

Foto: Instagram

Par sati kasnije Vojko V mu odgovara - reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao 'Lady Lasagna' i poručio da je on sve 'započeo'. Lasagna ga je nakon toga u nedjelju pozvao da se nađu, a sada samo preostaje vidjeti što će taj susret donijeti... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'
BILA GOŠĆA U ARENI

FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima
NOVI ŽIVOT

Slavni Hrvati koji su pobjegli na selo: Slavko Sobin sadi povrće, a Dušan Bućan se bavi konjima

Život podalje od gradske vreve odabrale su i pjevačice Sanja Doležal te Ivana Banfić. I dok je Sanja preselila u Donji Zvečaj na Mrežnici, Ivana je izabrala rijeku Kupu i život u okolici Siska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025