Obavijesti

Show

Komentari 4
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Savršeni Petar odabrao Anastasiju, a Karlo Kaju. Jeste li zadovoljni njihovim izborom?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Do same završnice vodili su ih posljednji spojevi koji su puno toga razjasnili

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' završilo je s dvije ljubavne priče! Karlo je odabrao Kaju, a Petar Anastasiju, s nadom da će njihovi odnosi uspjeti i izvan kamera.

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom OVDJE.

Do same završnice vodili su ih posljednji spojevi koji su puno toga razjasnili. Karlo je s Kajom proveo cijeli dan daleko od ostalih, bez pritiska i s osjećajem da su na istoj valnoj duljini. Ona mu je otvoreno rekla da vidi njih dvoje zajedno i nakon showa, a on joj je uzvratio da se upravo uz nju osjeća najmirnije.

Kod Petra je bilo napetije. S Anastasijom je razgovarao o emocijama, ali i o svemu što se događalo ranije, uključujući i njegov odnos s Monikom. Anastasia mu je priznala da joj nije bilo lako znati da je večer prije bio s drugom djevojkom, ali istaknula je da su njezini osjećaji iskreni. U vili se u isto vrijeme čekao rasplet. Helena je bila uvjerena da bi s Karlom mogla nastaviti odnos i izvan showa, dok je Monika tiho čekala Petrovu odluku, svjesna da se situacija zakomplicirala.

Na kraju Karlo nije dugo dvojio.

- Posljednja ruža definitivno pripada tebi - rekao je Kaji, nakon čega su se dugo zagrlili i poljubili.

- Zaljubio sam se i stvarno uživam u ovom trenutku - dodao je Karlo. 

Heleni je potom rekao da mu se jako sviđa i da zaslužuje nekoga tko će je čuvati i paziti, ali da njegovo srce pripada drugoj. Ona je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno.

- Želim tebi i Kaji sve najbolje od srca - rekla je prije nego ga je napustila.

Petar je priznao da mu je stalo do obje djevojke.

- Monika je tu od početka, a Anastasia se pojavila neplanirano i oboje smo zbunjeno osjetili te emocije koje nismo očekivali - rekao je.

Prisjetio se i kako su njih dvoje počeli gotovo slučajno, ali vrlo intenzivno te priznao da nije nikad treba sumnjati u njezinu iskrenost.

- Pogriješio sam što sam ti to rekao jer si od početka bila vrlo iskrena - rekao je prije nego što ju je pitao prihvaća li posljednju ružu.

Anastasia ju je prihvatila s osmijehom, a potom su se zagrlili i poljubili.

- Mislim da stvarno imamo veliki potencijal. Pored tebe se osjećam sigurno i nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak - rekla je Anastasia.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026