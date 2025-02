ANKETA Šime ili Miloš? Koji vam je Gospodin Savršeni savršeniji?

U najpoznatijoj televizijskoj vili sve se promijenilo dolaskom novog Gospodina Savršenog, Miloša, koji je odmah unio nemir među djevojke i izazvao podijeljene reakcije.

Dok je Šime uživao u spoju s Majom G., koja je osvojila ružu, Miloš je očarao Maidu i dao joj bijelu ružu, što je dodatno zakuhalo situaciju.

- Mislio sam da je ona najbolji odabir za ovakav spoj - rekao je Šime koji je pohvalio Maju G. što je 'cura u treningu' koja voli sport pa ju je odveo na kitesurfing (surfanje uz pomoć zmaja). Instruktor im je objasnio tehniku, a Šimi je bilo romantično što zajedno uče nešto novo.

- Zabavili smo se, a sad ga želim više upoznati, kakav je dok pričamo i kada je mirnije - rekla je Maja.

S druge strane, u vilu je došao Miloš koji je drugi 'Gospodin Savršeni' u ovoj sezoni. Sarah je bila oduševljena Milošem, Maida također dok je Bojana zafrkavala djevojke da su odmah zaboravile na Šimu. Sve osim Laure, kojoj se nije nimalo svidjelo što sad imaju dva Gospodina Savršena!

- Kad me gleda, gleda me duboko u oči, i to mi je malo stvaralo nervozu, a inače sam jako sigurna u sebe - rekla je Sarah nakon druženja s Milošem, a on je odabrao Maidu za cjelodnevni spoj. No, nije ju oduševio strašću prema poeziji.

- Kao drugi je ušao, broj dva će i ostati - na kraju epizode šalio se Šime kojem je drago što će imati konkurenciju.

No, koji 'Gospodin savršeni' je ipak savršeniji?

