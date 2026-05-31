ANKETA Što mislite, je li Sven Pocrnić zasluženo pobijedio u 'Tvoje lice zvuči poznato'?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NOVA TV

U velikom finalu nadmašio je Ivu Ajduković, Lovru Juragu i Davida Amara te osvojio najveći broj bodova žirija i kandidata

Malo je reći hvala na ovakvoj prekrasnoj sezoni. Nestvarno je biti pobjednik desete sezone ovako predivnog showa i želim zahvaliti svima na predivnom iskustvu i na ovakvih nevjerojatnih 13 tjedana. Stvarno mogu reći da su mi ovo bili najbolji tjedni u životu, a ono što ću najljepše ponijeti iz ovog showa su ljudi koje sam upoznao i s kojima sam imao priliku raditi, poručio je emotivno Sven Pocrnić emotivno nakon pobjede u desetoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV, a svoju je nagradu donirao Udruzi za sindrom Down 21 iz Splita.

Slavko Juraga s ponosnom je pratio sina Lovru, a žiri mu se digao na noge: Rasplakao si me

U velikom finalu nadmašio je Ivu Ajduković, Lovru Juragu i Davida Amara te osvojio najveći broj bodova žirija i kandidata. Za svoju posljednju transformaciju odabrao je jedan od najzahtjevnijih zadataka sezone. Utjelovio je Mariju Šerifović i izveo eurovizijsku pjesmu 'Molitva', a snažna interpretacija i emocija koju je prenio na pozornicu donijele su mu petu pobjedu u sezoni.

Da je pobjeda završila u pravim rukama, složio se i žiri koji nakon njegova posljednjeg nastupa nije skrivao emocije.

- Moram priznati da nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze, ali uspio si. Sve si izveo dostojanstveno toj pjesmi i toj emociji - rekao je Enis Bešlagić.

Martina Stjepanović Meter zahvalila mu je na svemu što je pokazao tijekom sezone te istaknula kako je iz emisije u emisiju rastao ne samo vokalno nego i kao performer.

- Ti si večeras postao Marija Šerifović punom emocijom, dušom i cijelim svojim bićem. To je nadilazilo samu transformaciju - poručila mu je.

Mario Roth priznao je kako prije showa nije poznavao Svenov rad, ali da ga je tijekom 13 epizoda potpuno osvojio svojim imitacijama.

- Pokazao si jedne od najboljih transformacija koje je ovaj show ikada imao. Odabrao si savršenu pjesmu jer baš poput Marije u glasu imaš snagu, moć i emociju - rekao je.

Emotivnim riječima obratio mu se i Goran Navojec.

- Čuda se ne mogu verbalizirati, u njima se može uživati. Hvala ti na svemu što si donio ovoj sezoni - poručio je glumac.

