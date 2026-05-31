Slavko Juraga s ponosnom je pratio sina Lovru, a žiri mu se digao na noge: Rasplakao si me

Sjedim tu već treću godinu i nikada mi nitko nije izmamio suze. Večeras si mi izmamio suze na lice od ljepote tvog vokala, od ljepote tvoje glume, od ljepote tvoga talenta, rekao je Mario Roth Lovri Juragi nakon njegova nastupa u finalu showa 'Tvoje lice zvuči poznato na Novoj TV u nedjelju.

Juraga se u posljednjoj emisiji sezone transformirao u Andreu Bocellija te izveo bezvremenski klasik 'Besame Mucho'. Među najponosnijim gledateljima bili su njegovi roditelji, Slavko i Dubravka Juraga. Nije to prvi put da je Lovro dirnuo svoju obitelj. Nakon što je ranije u sezoni utjelovio legendarnog Vicu Vukova, njegov otac, proslavljeni glumac Slavko Juraga, nije skrivao ponos.

- Zaista smo jako ponosni na Lovru, drago mi je što je ova izvedba bila jako ozbiljna, da nije bilo 'karikatura'. Uostalom, kao i sve ostale koje na pozornici treba prikazati. Mislim da je na dobrom putu i zbog toga mi je jako drago - rekao nam je.

Ovoga puta emocije nisu skrivali ni članovi žirija, koji su Lovru nagradili ovacijama i ustali na noge.

- I ova mama je prezadovoljna... Treći put sam već na rubu suza... Lovro, hvala ti od srca! Toliko si predivan, toliko si talentiran da je to prekrasno za doživjeti - rekla je Martina Stjepanović Meter.

- I ovaj je tata više nego zadovoljan. Stvarno ti od srca čestitam... Ponosni smo na tebe, ja vjerujem svi, ja svakako od srca. Toliko mi je drago da si bio u ovom showu - dodao je Goran Navojec.