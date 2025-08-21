ANKETA Supertalent se vraća! Hoćete li gledati novu sezonu?

Najpoznatiji talent show u svijetu uskoro se vraća na Novu TV sa svojom 12. sezonom, donoseći novu eru nevjerojatnih talenata. Nakon više od jednog desetljeća emitiranja, Supertalent ostaje sinonim za vrhunsku zabavu, a nova potraga za talentima koji će oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti publiku, počinje uskoro!

Foto: Nova Tv

Dobro poznati i uhodani članovi žirija Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić, vraćaju se u svoje stručne uloge, spremni pratiti nastupe kandidata i odlučivati tko od njih zaslužuje prolazak u daljnje krugove. Kandidati će se kroz audicijske epizode boriti za prolazak u polufinale, a za one koji najviše oduševe žiri, rezerviran je prestižni zlatni gumb, koji osigurava izravni prolazak u polufinale. Tijekom nove sezone, publika može očekivati još veće i uzbudljivije točke, spektakularne nastupe, neponovljive izvedbe, scenske uspjehe, ali i poneke neuspjehe i neshvaćene umjetnike, a sve to uz vrhunsku zabavu za cijelu obitelj.

Osim neponovljivog žirija, za dobru atmosferu i nezaboravne trenutke pobrinut će se simpatični voditeljski dvojac Frano Ridjan i Igor Mešin, čiji humor i energija već godinama osvajaju publiku. Govoreći o popularnosti showa, Igor Mešin ističe: - Publika voli Supertalent jer je odlična zabava za cijelu obitelj. Mogu se vidjeti svakakve točke, a s nekima se gledatelji mogu čak i poistovjetiti.-Slično razmišlja i njegov kolega i suvoditelj Frano Ridjan, koji naglašava posebnost nove sezone. „Svake godine dođe netko novi, svaka generacija donosi nešto svoje, a sve što je novo i dovoljno kvalitetno završi kod nas na Novoj TV”, poručuje Frano.

Novu sezonu prepunu uzbuđenja i zabave voditelji i članovi žirija najavili su glamuroznim promo spotom poručivši da ono najbolje od Supertalenta tek dolazi, a koji će nas kandidati ove godine oduševljavati svojim talentima – doznat ćemo uskoro na Novoj TV!