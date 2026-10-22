Otkriveno je za koga radi Ella Dvornik! Poznati šef je pohvalio

Naša poznata influencerica Ella Dvornik iznenadila je javnost novim poslovnim potezom, a javnosti je tu novost otkrio upravo njen novi šef. Naime, Ella se zaposlila u tvrtki poznatog chef-a Marija Mandarića.

On je to otkrio voditelju Nevenu Ciganoviću tijekom gostovanja u njegovoj emisiji "Prime Time s Cigijem".

"Znam da se zaposlila jer se zaposlila kod mene. Sad bi trebala biti na poslu. Evo, nazvat ću je da vidim", rekao je Mandarić, a Ciganovićev ga je upitao je li siguran da je Ella stvarno na poslu.

"Sigurno je, ona je odlična radnica", naglasio je chef.

Mandarić je tada pred kamerama nazvao svoju novu zaposlenicu. Ella se odmah javila i šefu prepričala neobičnu situaciju u kojoj se našla dok je obavljala poslovni zadatak.

Morala je otići na FINU kako bi položila sitan novac, no tako je dobila 'jezikovu juhu'.

'Dakle, žena na šalteru izderala se na mene kad sam joj došla sa sitnišem. Rekla mi je da ga idem promijeniti u zgradu INA-e, jer imaju stroj za brojanje kovanica', požalila se Ella šefu preko mobitela.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella se na Instagramu prošlog tjedna javila iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), koji pruža podršku startupovima i tehnološkim tvrtkama. Pratiteljima je pokazala i svoj radni stol koji je ukrasila šarenim sitnicama, a otkrila je i kako je na posao stigla u osam ujutro, a za računalom je provela punih deset sati.