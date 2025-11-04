ANKETA Sviđa li vam se nova, 18. sezona 'Ljubav je na selu'?

Počela je nova, 18. sezona RTL-ova popularnog showa 'Ljubav je na selu', u kojem će usamljeni farmeri iz svih dijelova Hrvatske pokušati pronaći ljubav svog života. Sve je počelo u ponedjeljak dolaskom voditeljice Anite Martinović, koja je u svojoj prepoznatljivoj drvenoj škrinjici donijela pisma kandidatkinja spremnih osvojiti srca farmera.

Osim što je farmerima donijela prva pisma kandidatkinja koje se žele upoznati s njima, podsjetila je i na one ljubavne priče koje su u showu zaista uspjele.

Među njima su Stjepan i Nikolina, čija je priča počela još 2011. godine u trećoj sezoni showa. Dvanaest godina kasnije, njihova ljubav ne samo da traje, već je jača no ikad, okrunjena s troje prekrasne djece.

- Da nije bilo 'Ljubavi na selu', ne bi nas bilo - saželi su priču u jednu rečenicu, s osmijehom koji govori više od riječi. Njihova djeca danas s ponosom gledaju snimke na kojima su se mama i tata upoznali, svjedočeći jedinstvenom početku svoje obitelji.

Četiri godine su prošle otkada su se u trinaestoj sezoni upoznali Zoran i Suzana, par čija je romansa planula brzinom munje. Od prvog susreta osjetili su se 'leptirići u trbuhu', a Zoran je, kako je rekao, 'ostao paf' kad je ugledao Suzanu.

Nije želio gubiti ni trenutak. Uvjeren da je pronašao onu pravu, zaprosio ju je tijekom showa, a vjenčanje je uslijedilo iste godine.

- Vrijeme je dragocjeno. Zašto bismo čekali? - objasnio je svoju odluku Zoran, čije su se drhtave ruke pri prosidbi urezale u pamćenje gledatelja.

