ANKETA Sviđa li vam se nova serija 'Specijalisti Zagreb'?

Sinoć je s prikazivanjem krenula nova kriminalistička serija ‘Specijalisti Zagreb’! Emitirane su prve dvije epizode, a gledatelji će i u narednim danima uživati uz napete policijske slučajeve i brojne domaće zvijezde u gostujućim ulogama.

Foto: RTL

Gledatelji su upoznali glavnog inspektora Zorana Jukića (Peđa Gvozdić), Anu Kirin (Vini Jurčić), Luku Horvata (Toni Gojanović) i Tonija Kovačića (Ivan Barišić).

Već prva epizoda počela je preokretom. Veselu proslavu Zoranova rođendana prekida neočekivani poziv na mjesto zločina. Ubijen je vlasnik pečenjare Berat Selimi. Tragovi do Agima Bale, kosovskog poduzetnika mračne prošlosti i vlasnika kladionice "Clinton". U namjeri da se pod krinkom ubaci u Agimovu organizaciju, Zoran se nagodi sa Zecom, starim poznanikom koji služi zatvorsku kaznu....

Foto: RTL

Odmah nakon prve, emitirana je i druga epizoda. Zanima nas vaš dojam, kako vam se svidjela serija 'Specijalisti Zagreb'?